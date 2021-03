Perleberg

Ein großer Schreck nimmt ein gutes Ende – mit einem lauten Knall: Bei Pflanzarbeiten im Perleberger Stadtwald sind von den zuständigen Mitarbeitern mehrere Granaten entdeckt worden. Wenig später begutachtete der Kampfmittelräumdienst den Fund und traf schnell eine Entscheidung: Eines der explosiven Geschosse musste vor Ort gesprengt werden. So jedenfalls hatte es der zuständige Sprengmeister entschieden. Gegen 16.30 Uhr war der Spuk dann auch schon wieder vorbei und die Granate wurde erfolgreich eliminiert.

Munition stammt aus dem zweiten Weltkrieg

Bei dem Fund handelt es sich um sogenannte Zwei-Millimeter-Sprenggranaten, wie der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu berichten wusste. „Diese stammen aus dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Stadtsprecherin Nicole Descher, die sich zuvor bei der zuständigen Fachbereichsleiterin Ute Reinecke erkundigt hatte. Ein Teil des Fundes konnte durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst bereits am Vortrag der Sprengung erfolgreich abtransportiert werden. Jedoch wurden einige Teile als „nicht transportfähig“ eingestuft. Somit kam nur eine Sprengung direkt vor Ort infrage.

„Von der gefundenen Munition musste dann eine letztendlich gesprengt werden“, erklärt Drescher. Der Ort des Geschehens befindet sich Richtung Bad Wilsnack. Den genauen Fundort nannte die Verwaltung allerdings nicht – aus Sicherheitsgründen, wie es hieß.

Sprengung verlief ohne Zwischenfälle

Schon bevor die Experten in Perleberg eintrafen, liefen die Vorbereitungen für die bevorstehende Aktion auf Hochtouren. Zur Sicherheit wurde ein Sperrkreis eingerichtet. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Perleberger Ordnungsbehörde und des Stadtwalds waren zur Unterstützung eingesetzt. Sie sicherten weiträumig das Gelände ab.

Nach einem großen und lauten Knall war das Problem dann auch Geschichte, größere Probleme gab es nicht. „Die Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst war sehr gut“, sagte Nicole Drescher. Im Namen der Stadt bedankte sich die Sprecherin noch einmal bei den Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Im Anschluss konnten alle Einsatzkräfte unbeschadet den Heimweg antreten. „Es geht keine Gefahr mehr von der Munition aus“, sagte Drescher, „es ist wieder alles in Ordnung.“ Somit bleibt der zufällige Fund im Stadtwald nur ein kleiner Schrecken ohne Folgen.

Nicht der erste Fund in Perleberg

Nicht zum ersten Mal wurden im Perleberger Stadtbereich Kampfmittel gefunden. Denn Munition in Wäldern ist auch in der Prignitz immer wieder ein Problem. So wurden zum Beispiel im Jahr 2019 im Waldgebiet am alten Flugplatz verdächtige Teile entdeckt. Bei diesem Fund handelte es sich um Artilleriemunition. Die damals gefundenen Granaten wiesen eine Länge von 50 Zentimetern auf und waren russischer Herkunft. Damals mussten elf Granaten vor Ort gesprengt werden. Ebenso mussten 2012 insgesamt 200 Zwei-Millimeter-Sprenggranaten an Ort und Stelle gesprengt werden. Im vergangenen Jahr wurden nur unweit der Straße zwischen Perleberg und Groß Buchholz in der Nähe des Weinbergs zwei Tellerminen deutscher Bauart gesprengt.

Wenn Passanten Munition oder andere Kampfmittel finden, sollten sie stets die Polizei informieren. Nur erfahrene Kampfmittelbeseitigter können einschätzen, ob die Munition noch transportfähig ist. Im schlimmsten Fall können Kampfmittel – selbst wenn sie teilweise schon Jahrzehnte herumliegen – noch immer hochexplosiv sein.

Von Julia Redepenning