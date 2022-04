Perleberg

Ein Nachbarschaftsstreit ist am Sonntag gegen 18 Uhr in Perleberg eskaliert. Als Polizisten die Streithähne zur Ruhe ermahnten, kündigte ein 31-Jähriger an, dass er eine Tür eintreten werde, sobald die Beamten weg sind. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wollten die Polizisten den Mann in Gewahrsam nehmen.

Als sie auf dem Weg zum Funkstreifenwagen waren, kam der 34-jährige Nachbar aus dem Wohnhaus. Der 31-Jährige sah den 34-Jährigen, schlug auf diesen ein und wollte ihn zu Boden drücken, teilte die Polizei mit. Die Beamten gingen dazwischen und brachten den Angreifer mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und fixierten diesen mit Handfesseln. Der Angreifer leistete Widerstand, so dass zwei Beamte leicht verletzt wurden, jedoch weiterhin dienstfähig blieben.

Angreifer in Perleberg ins Gewahrsam gebracht

Die Beamten brachten den 31-Jährigen in Perleberg ins Gewahrsam, wo er ausnüchtern konnte. Ein Alkoholtest hatte bei ihm 1,13 Promille ergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Von MAZonline