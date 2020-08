Perleberg

Peter Schulz hat einen weiten Weg auf sich genommen. Der 84-Jährige aus Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen ist ehemaliger Prignitzer und bis heute viel in seiner Heimat. An diesem Donnerstag hatte er ein Geschenk nach Perleberg mitgebracht, das er dem Prignitzer Kreisarchiv spendete. Es handelt sich um Dokumente und Unterlagen aus dem Nachlass des einstigen Königlichen Kammersängers Paul Bulss ((1847-1902).

Peter Schulz ist der Urenkel von Paul Bulss

„Ich bin der Urenkel von Paul Bulss“, erklärt Schulz zu Beginn. In einem kleinen Rahmen mit geladenen Gästen präsentierten er und Leiterin des Prignitzer Kreisarchiv, Cordula Benzin, den beachtlichen Nachlass. Darunter befinden sich neben alten Fotografien des Sängers auch handschriftliche Briefe, Tagebücher und Presseartikel.

Eine Auswahl konnte aus nächster Nähe bestaunt werden. Einige Exponate der Sammlung sind sogar so alt und wertvoll, dass sie nur mit Handschuhen berührt werden dürfen. Im Anschluss gab es einen Exkurs in die Familiengeschichte von Peter Schulz. Er stellte den Kammersängers Paul Bulss, seinen Uropa, vor.

Paul Schulz steht für Fragen gerne zur Verfügung und erklärt die Familiengeschichte bis ins kleinste Detail. Quelle: Julia Redepenning

Paul Bulss wurde in Birkholz bei Lanz geboren

Paul Bulss lebte von 1847 bis 1902. Geboren ist das Gesangstalent an einem 19. Dezember auf dem Rittergut Birkholz bei Lanz. Bereits in jungen Jahren war klar, Paul Bulss besitzt eine bemerkenswerte musikalische Begabung. Da Perleberg seit 1817 Kreisstadt der Westprignitz war, kam der Schüler auf das im Jahr 1861 gegründete Reformrealgymnasium. „Er war sogar einer der ersten Schüler des Gymnasiums“, erklärt Peter Schulz.

Noch heute steht das Gymnasium Perleberg an dieser Stelle, ganz zur Freude von Schulz. „Es stand schon damals in der Puschkinstraße“, sagt er. Doch sein Vorfahre wechselte wenig später auf das Gymnasium in Neuruppin. Dort sang er in einen Chor und wurde schnell zum Lieblingsschüler des bekannten Komponisten Ferdinand Möhring. Später erhielt er eine Gesangsausbildung bei Eduard Mantius ( Berlin), bei Gustav Engel ( Wien) und bei Emil Götze ( Leipzig).

Bulss wurde zum „Königlich Sächsischen Kammersänger“ ernannt

Im Jahr 1879 wurde Bulss zum „Königlich Sächsischen Kammersänger“ von König Albert von Sachsen ernannt. Ebenso führten ihn zahlreiche Gastspiele und Konzertreisen durch Deutschland und ins europäische Ausland. „Er sang sogar bei den Krönungsfeierlichkeiten für Zar Nikolaus II.“, erklärt Peter Schulz.

Alte und originale Fotografien des Künstlers. Quelle: Julia Redepenning

Auch wenn der Nachlass enorm groß ist, gibt es dennoch keine Tonaufnahmen des Künstlers. Das sei einfach noch nicht die Zeit gewesen, begründet Schulz. Dennoch ist ein großer Teil auch seiner Familiengeschichte erhalten und wieder zu Hause in der Prignitz.

Die Leiterin des Kreisarchives, Cordula Benzin, kann sich für das tolle Geschenkt nur bedanken und verspricht: „Sobald es uns möglicht ist, wird es auch eine Ausstellung geben.“ Der Nachlass wird dazu noch digitalisiert.

Viele Exponate dürfen nur mit Handschuhen angefasst werden. Quelle: Julia Redepenning

Die Sammlung selbst stammt von Helene Laue. Die Thüringerin hatte in Perleberg Ahnenforschung betrieben und dabei viele Dokumente zusammengetragen. Sie hatte veranlasst, dass Peter Schulz ihre Sammlung bekommt. Der Name Bulss wird heute auch nicht mehr weitergegeben. „Meine Mutter war die Letzte, die den Namen noch trug“, erklärte Schulz. Sie starb 2003. Lotte Lehmann habe Paul Bulss nicht kennengelernt. Aber Schulz verrät: „Meine Großmutter ist mit ihr gemeinsam zur Schule gegangen.“

Von Julia Redepenning