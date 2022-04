Perleberg

Wohin mit dem Neubau für eine Feuerwache in Perleberg? Zu dieser Frage gab es am Dienstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr zum ersten Mal ein klares Votum. Zuvor stellten Axel Rolfs und Sven Bieler vom zuständigen Planungsbüro die ersten Konzepte vor und verglichen die drei möglichen Standorte miteinander – Festplatz, Kasültenplatz und Sportplatz in der Karl-Liebknecht-Straße.

Nicht mehr in Frage kommt der Sportplatz. Dieser landete sowohl bei den Planern als auch den Abgeordneten auf dem letzten Platz eines Ampelsystems. Anders als bei den anderen beiden Flächen handelt es sich hierbei nicht um ein Eckgrundstück, was die Ein- und Ausfahrt der Einsatzkräfte erschwert, begründen die Planer ihre Einordnung. Privatautos und Feuerwehrfahrzeuge sollen sich möglichst nicht kreuzen.

Altlasten auf dem Kasültenplatz in Perleberg

Mit einer Größe von rund 11.800 Quadratmetern würde der Sportplatz im Vergleich die größte Fläche für den Neubau der Feuerwache einnehmen – es würden Mehrkosten von mindestens 265.000 Euro entstehen. Ebenfalls deutlich mehr Geld würde der Bau einer Feuerwache auf dem Kasültenplatz kosten. Dort ist der Boden mit Altlasten verseucht. Mindestens 600.000 Euro wären notwendig, um ihn zu neutralisieren.

Dennoch haben sich die Mitglieder des Ausschusses genau für diese Fläche entschieden – obwohl noch nicht geklärt ist, ob die Kreisverwaltung dieses Verfahren überhaupt genehmigen wird. Doch die Abgeordneten versprechen sich viel davon. Matthias Wieck (CDU) und Sabine Ott (Die Linke) haben sich dafür ausgesprochen, diese Möglichkeit zu nutzen, um den Kasültenplatz wieder bebaubar zu machen.

Bau der Perleberger Feuerwache bis 2026

Bereits vor fünf Jahren sollten dort Wohnhäuser entstehen, als die Stadtverwaltung auf Altlasten stieß. Knapp drei Millionen Euro hätte damals die Beräumung des gesamten Areals gekostet. Die Perleberger Stadtverordneten haben beschlossen, die Pläne vorerst ruhen zu lassen – bis jetzt. Im übernächsten Jahr sollen die Bauarbeiten der neuen Wache beginnen und bis 2026 abgeschlossen sein. Die Kosten allein dafür belaufen sich auf rund 9,2 Millionen Euro.

Der Neubau würde auf dem Kasültenplatz eine Fläche von knapp 9200 Quadratmeter einnehmen. Für Stadtbrandmeister Maik Müller ist dieser Standort allerdings nicht die optimale Lösung. Die Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge soll über die Dergenthiner Straße erfolgen. Die Straße verläuft dort unübersichtlich im Bogen. Aus seiner Sicht wäre eine Ampelanlage erforderlich. Sowohl er als auch das Planungsbüro favorisieren den Festplatz als neuen Standort der Feuerwehr Perleberg.

Feuerwehr verursacht Lärm in Umgebung

Auf dem Festplatz würde die Grundstücksfläche knapp 9900 Quadratmeter betragen. Der Platz ist laut Planern ebenfalls gut erschlossen und schnell erreichbar. Außerdem hätte man zwei Zufahrten – Hopfenstraße und Quitzower Straße – sowie eine gut einsehbare Ausfahrt. Es sei zwar möglich, dass auch dort Altlasten im Boden liegen, informiert Bauamtsleiter Hagen Boddin, allerdings nicht in solchem Ausmaß wie auf dem benachbarten Kasültenplatz.

Die städtischen Flächennutzungspläne müssten bei jeder Variante aufgehoben und neu beschlossen werden. Anders als beim Kasültenplatz würde die Feuerwache auf dem Festplatz allerdings nicht direkt an Wohnungen und Häuser grenzen. „Eine Feuerwache ist nicht mit einem Sportplatz zu vergleichen“, sagte der Stadtbrandmeister.

Feuerwache Perleberg: Diskussion um Neubau geht weiter

„Bei der Feuerwehr laufen Pumpen, Aggregate und Kettensägen. Wir üben draußen und das auch spät am Abend“, sagte Maik Müller. Das sei mit einem gewissen Lärm verbunden, was bei der Standortfrage für den Neubau beachtet werden sollte. Schließlich seien neben einer Fahrzeughalle mit mehreren Stellplätzen auch ein Übungsplatz auf dem neuen Gelände geplant sowie weitere Verwaltungs- und Büroräume.

Damit geht die Diskussion um den Standort der Feuerwache Perleberg beim Finanzausschuss am Dienstag, 3. Mai, in die nächste Runde, wie Abgeordneter Dirk Rumpel (Die Linke) ankündigte. Von den sechs Mitgliedern des Ausschusses stimmten bei einer Enthaltung fünf für den Kasültenplatz.

