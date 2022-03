Perleberg

Vier der sechs Gerätehäuser der Feuerwehr Perleberg sind in den zurückliegenden Wochen wieder ein Stück moderner und vor allem sicherer geworden. Die Wachen der Ortsfeuerwehren in Dergenthin, Düpow, Spiegelhagen und Quitzow erhielten bereits im Februar von einer Fachfirma Absauganlagen für die Abgase der dort insgesamt fünf stehenden Fahrzeuge. Über den erfolgreichen Abschluss dieser Maßnahme informiert nun Beate Mundt, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Perleberg.

Neuanschaffung nicht in Perleberg und Groß Buchholz

„Da in Perleberg und Groß Buchholz zeitnah neue Gerätehäuser gebaut werden sollen, wurde hier vorerst von einer Anschaffung abgesehen, die Absauganlagen aber bereits beim Neubau mit eingeplant“, heißt es in der Mitteilung. Die Absauganlagen seien wichtig, um beim Starten der Fahrzeuge die Abgase direkt ableiten zu können. Zuvor konnten sie sich ungehindert in der Wache verteilen, wo sich zeitgleich die Einsatzkräfte aufhalten.

Erfolgt eine Alarmierung der Ortsfeuerwehren, werden die Fahrzeuge meist schon zeitnah durch den Fahrer gestartet, um wenig später betriebsbereit zum Einsatz fahren zu können. Währenddessen ziehen sich die Feuerwehrleute noch um, schlüpfen in ihre persönliche Schutzausrüstung, und das an allen Standorten in unmittelbarer Nähe zu den einzelnen Fahrzeugen, die bei laufendem Motor jede Menge Abgase erzeugen und freisetzen.

Feuerwehrleute vor schädlichen Abgasen geschützt

Mit dem Einbau der neuen Anlagen werden die Abgase nun direkt über ein Schlauchsystem ins Freie geleitet. Die Absaugschläuche sind dabei flexibel an einem Schienensystem direkt neben dem jeweiligen Fahrzeug angebracht. Fährt die Feuerwehr mit dem Auto zum Einsatz los, kuppelt sich der Schlauch automatisch vom Fahrzeug ab.

Bis dahin werden die Abgase über ein festes Rohrsystem bis hin zu einem Ventilator geleitet. Dieser schaltet sich, bedingt durch Sensoren an den Schläuchen, selbstständig ein, sobald ein Fahrzeugmotor gestartet wird und sorgt dafür, dass in der Halle nunmehr die Luft rein bleibt, erklärt Beate Mundt weiter. Nach der Rückkehr an den jeweiligen Stellplätzen wird der Absaugschlauch wieder manuell durch den Fahrer an den Auspuff angeschlossen und von einer luftdruckgesteuerten Manschette am Auspuffrohr gasdicht festgehalten – bis das Fahrzeug wieder zum nächsten Einsatz die Feuerwache verlässt.

Stadtwehrführer Maik Müller dankt Abgeordneten

Die finanziellen Mittel für die Installation der neuen Absauganlagen in den vier Gerätehäusern stammt aus dem städtischen Haushalt des vergangenen Jahres. Dafür waren 25.000 Euro veranschlagt worden. „Ein Dank geht hier an die Stadtverordneten der Stadt Perleberg, welche die Notwendigkeit der Investition erkannt haben. Unsere Kameradinnen und Kameraden sind damit wieder ein Stück sicherer, denn die Emissionen der Dieselmotoren gelten als krebserzeugend – und das bereits in niedriger Konzentration“, sagt Stadtwehrführer Maik Müller.

Von Marcus J. Pfeiffer