Perleberg: Neue Postfiliale am großen Markt eröffnet

Perleberg

Diese Chance ließ sich Annett Jura nicht entgehen: In der frisch eröffneten Postfiliale am Großen Markt kaufte die Bürgermeisterin von Perleberg bei Luu Thi Hai Chau, in deren Geschäft am Großen Markt 9 jetzt die Filiale eingerichtet wurde, gleich einen Satz Standardbriefmarken. Schließlich will auch eine Bürgermeisterin Weihnachtskarten verschicken.

„Es ging um 9 Uhr sofort los“

Die erste Kundin war sie gleichwohl nicht: „Es ging um 9 Uhr sofort los“, sagte dazu die Postangestellte Karla Stautmeister. Briefe und Pakete wurden gleich zuhauf abgegeben – ein ganzer Wagen war bereits damit voll. Offenbar hatten die Menschen darauf gewartet, dass es hier in der Innenstadt nach einem Jahr endlich wieder eine Poststelle gibt.

Für Karla Stautmeister war dies zugleich der letzte Arbeitstag. Sie geht in Ruhestand, und Stefan Braun wird die Filiale jetzt weiter betreuen.

Luu Thi Hai Chau bekam für ihre unternehmerische Entscheidung Blumen und die besten Wünsche. Sie selbst ist Annett Jura, Leerstandsmanager Jens Knauer und den beiden Postangestellten sehr dankbar.

Von Bernd Atzenroth