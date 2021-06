Perleberg: Neuer Küchenchef im „Deutschen Kaiser“

Perleberg

Im Hotel „Deutscher Kaiser“ in Perleberg hat die Zeit nach Corona begonnen, und das gleich mit einer wichtigen Personalie: Das renommierte Perleberger Hotel hat mit Marco Röhrs seit dieser Woche einen neuen Küchenchef. „Marco Röhrs ist ab heute Teil des Kaiser-Teams“, verkündete Hotel-Chef Steve Hausmann gegenüber der MAZ. Seit der Wiedereröffnung gibt es bereits eine neue Speisekarte, und Marco Röhrs wird sie noch weiterentwickeln.

Wegen der Familie in de Prignitz sesshaft geworden

Der neue Küchenchef ist 45 Jahre alt und stammt eigentlich aus Hessen. Gleich nach der Lehre ist er in die Schweiz gegangen. Es folgten national und international viele Stationen, in den vergangenen 13 Jahren nur noch als Küchenchef. Er hat diese Zeit genossen: „Es gibt nicht viele andere Jobs, in denen man die Möglichkeit hat, Länder zu sehen, in denen man sonst Urlaub macht“, sagt er.

Es gibt aber einen Grund, warum er jetzt gerade in Perleberg anheuert: Seine Familie. Er lebt mit seiner aus Wittenberge stammenden Frau und seiner Tochter in Neu Drefahl direkt hinter der mecklenburgischen Landesgrenze. „Ich bin mit der Familie hiergeblieben“, sagte er. So bewarb er sich beim „Kaiser“ und setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch.

Restaurant künftig sonntags und montags geschlossen

Steve Hausmann freut sich, dass es nun wieder mit etwa 60 Mitarbeitern losgeht, hat aber nach Corona auch ein paar Konsequenzen gezogen: Das Restaurant hat sonntags und montags jetzt generell geschlossen. „Das reine À-la-carte-Geschäft läuft Dienstag bis Samstag“, erklärt Hausmann. Über diese Fünf-Tage-Regelung verspricht er sich im Service noch einmal einen Qualitäts-Push.

Natürlich ist das Hotel durchgehend geöffnet, und Hotelgäste bekommen natürlich jeden Tag ihr Frühstück.

Von Bernd Atzenroth