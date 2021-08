Perleberg

Es ist das größte Wohn- und Geschäftshaus in Perlebergs Altstadt: Der Gebäudekomplex Großer Markt 11 und 11a soll bald in neuem Glanze erstrahlen. Am Mittwoch war Richtfest an der Großbaustelle.

Fahrstuhl mit acht Ausstiegen sorgt für Barrierefreiheit

14 Wohnungen in ganz unterschiedlichen Größen sollen dort entstehen, wie Bauherr Ronald Otto, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft Perleberg-Karstädt, erklärte. Sie sollen allesamt barrierefrei erreichbar sein, was gar nicht so leicht umzusetzen ist. Denn Haupthaus und Nebengebäude haben eine unterschiedliche Anzahl an Geschossen.

Gelöst hat man das Problem damit, dass man aus dem Aufzug nach zwei Seiten aussteigen können wird. Auf dem Weg ins Dachgeschoss kommt man so an acht möglichen Ausstiegen vorbei.

Erstmals Balkone und toller Altstadt-Blick

„Im Erdgeschoss entsteht ein modernes Bistro-Café“, erläuterte Ronald Otto weiter. Und das bislang ungenutzte Dachgeschoss wird nun attraktiver Wohnraum. Erstmals werden im Haus am Großen Markt auch Balkone eingebaut – alles in enger Absprache mit dem Denkmalschutz. Der Blick, den die neuen Bewohner haben werden, wird jedenfalls überwältigend sein. An der Marktseite kann man den Großen Markt komplett überblicken und bis zum alten Postamt schauen.

Das Vorhaben ist bereits das vierte der GWG am Großen Markt. 2017 erwarb sie das zweite damals noch in Privathand befindliche Gebäude. Damit begannen die Planungen. Im Februar dieses Jahres ging es dann los mit den Arbeiten, die laut Plan im Mai 2022 abgeschlossen sein sollen.

Baukosten von 3,44 Millionen Euro werden bislang eingehalten

„Das ist ein Beispiel, was man aus unserer historischen Altstadt so machen kann“, findet Bürgermeisterin Annett Jura. Man wolle auch privaten Bauherren mit dem Projekt Mutmachen und hoffe, dass von dem Objekt entsprechende Impulse ausgehen. Und sie ist sich sicher, „auch für die Geschäftseinheit entsprechende Mieter zu finden“.

Bislang hat man laut Ronald Otto den Rahmen der prognostizierten Baukosten in Höhe von 3,44 Millionen Euro eingehalten. Er dankte der ILB, denn „ohne Wohnbauförderung wäre diese Investition nicht möglich gewesen“. Die ILB gab dafür ein zinsloses Darlehen in Höhe von 1,7 Millionen Euro sowie einen Förderzuschuss von 245.000 Euro. Die Stadt organisierte 350.000 Euro aus der Städtebauförderung.

Viele Unternehmen aus der Prignitz beteiligt

Ein Dank ging an das Architektentrio Annette Schulze-Mack, Matthias Wieck und Jürgen Oltersdorf sowie an die vielen am Bau beteiligten Unternehmen und Handwerker, die zum größten Teil aus der Prignitz kommen, sieben alleine aus Perleberg. „70 Prozent der Bauleistung ist an Prignitzer Firmen vergeben“, freute sich Otto.

Von Bernd Atzenroth