Die strahlenden hohen Töne machen ihr immer noch große Freude: Seit Jahrzehnten lässt sie Laura Aikin auf den Opernbühnen der Welt erklingen. Und jetzt hat sie zwölf Teilnehmern der Lotte-Lehmann-Akademie – so viele waren in der ersten Woche schon angereist – vermittelt, wie man sie singt. „Mit allen, die hier sind, habe ich in der Woche mindestens zweimal gearbeitet“, erzählt sie.

Geboren, um die hohen Töne zu singen und anderen das beizubringen

Und sie hatte ihnen etwas beizubringen. Ihre eigene stimmliche Spannbreite ist beachtlich: Sie schafft es immer noch spielend über drei Oktaven, „vom E bis zum hohen G“, sagt sie. „Hohe Töne sind geil.“ Sie sagt es mit der Betonung auf dem letzten Wort. „Ich bin geboren, um die hohen Töne zu singen und anderen das beizubringen.“

Sie habe jedes Vorsingen geliebt, sagt sie, insbesondere den Wow-Effekt, wenn dabei der hohe Ton besonders gut und klar kommt.

Begeistert von der Qualität der Lotte-Lehmann-Akademie

Zum Erklimmen der höchsten Töne gehört aber nicht nur der Stimmumfang – man muss ihn auch abrufen können, und das ist harte Arbeit. Es bedeutet Feilen an der Gesangs- und Atemtechnik, damit die hohen Töne dann auch wirklich so strahlen, wie sich das sicher nicht nur Laura Aikin wünscht. Aber diese Arbeit mit einem organischen Instrument, wie es die Stimme nun einmal darstellt, erfüllt sie mit Freude und Leidenschaft.

Zumal, wenn sie auf so talentierte Schüler trifft. „Ich bin begeistert von der Qualität“, sagt sie, „und sie sind alle so offenherzig.“

Laura Aikins Karriere begann in Berlin

Zu Deutschland pflegt die Sängerin seit drei Jahrzehnten eine innige Beziehung. „Ich bin am Tag der Einheit hierhingekommen“, erzält sie. Ihre Karriere begann in Berlin mit einer Operngala 1991 und dann im Ensemble der Berliner Staatsoper Unter den Linden unter der künstlerischen Leitung von Daniel Barenboim, wo sie von 1992 bis 1998 sang. Seitdem ist sie ständiger Gast nicht nur auf deutschen und europäischen Opernbühnen, sondern weltweit. Sie hat mit den bekanntesten Orchestern und Dirigenten zusammengearbeitet.

Noch heute lebt die 1964 in Buffalo ( USA) geborene Laura Aikin in Berlin. Eine Rückkehr in ihre Heimat kann sie sich im Moment nicht vorstellen.

Für ihr erstes Konzert von Perleberg nach Innsbruck gereist

Es gibt einen wirklich guten Grund, warum Laura Aikin nur in der ersten Akademie-Woche die Teilnehmer unterrichtete: Sie hatte nun selber die Gelegenheit, wieder aufzutreten, und das im österreichischen Innsbruck: Bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik sang sie die C-Dur-Messe von Ludwig van Beethoven, 90 Minuten nonstop auf der Bühne. Solche Konzerte sind in Österreich jetzt als Freiluftereignisse möglich – den Corona-Test vor dem Hinfliegen nahm Laura Aikin dafür gerne in Kauf.

Ihr Metier sind die besonders höhen Töne: Mit ihrer Drei-Oktaven-Stimme begeistert Opernsängerin Laura Aikin seit Jahrzehnten auf der Bühne - eine Woche lang kitzelte sie nun in der Lotte-Lehmann-Akademie auch aus dem Teilnehmerfeld die klaren hohen Töne heraus und war begeistert von der Akademie wie von Perleberg. Quelle: Bernd Atzenroth

Im Vorfeld war ihr die Vorfreude darauf richtig anzumerken. Denn auch für sie galt eine monatelange Konzertpause. Für Sängerinnen und Sänger aus den USA eine besonders schwierige Situation: Ihre Karrieren spielen sich heutzutage vor allem auf europäischen Opernbühnen ab. Und nun seien sie regelrecht „eingesperrt“.

Auf Lotte Lehmann kann die Stadt sehr stolz sein

Das erklärt beides gleichermaßen: Ihre Vorfreude auf das Konzert in Österreich wie ihre Begeisterung für die Lotte-Lehmann-Akademie. Gekannt hat sie die Stadt vorher nicht und die Akademie nur vom Hörensagen. Dafür allerdings schätzt sie deren Namensgeberin, die aus Perleberg stammende Sopranistin Lotte Lehmann sehr: „Wenn man eine berühmte Bürgerin hat wie Lotte Lehmann, dann kann man als Stadt sehr stolz sein.“

Über die Anfrage, hier Dozentin zu sein, hat sie sich daher sehr gefreut, gerade in Zeiten, in denen es nicht selbstverständlich ist, ein solches Angebot überhaupt umsetzen zu können.

In Corona-Zeiten Online-Unterricht kennengelernt

„Das ist ja irre, dass die das zusammengebracht haben“, sagt sie, und auch bei ihr habe das „perfekt gepasst“. Gerade in Corona-Zeiten hat sie großen Respekt dafür, dass es in Perleberg gelungen ist, eine Veranstaltungsreihe wie die Lotte-Lehmann-Akademie auf die Beine zu stellen. Das ist, wenn man ihren Ausführungen folgt, selbst deutschlandweit ziemlich einmalig.

Dabei hat sie in der auftrittlosen Zeit selbst viel unterrichtet, auch wenn sie den Kontakt zu ihren Schülern verringern musste. „Man lernt das Online-Unterrichten kennen“, sagt sie. Das war ihr Hauptbetätigungsfeld, abgesehen von einem Meisterkurs in Osnabrück. Mit Corona-Hilfe konnte sie zur Vorbereitung des Online-Unterrichts ihre Webseite verbessern.

Live und ohne Mikro klingen die Stimmen am besten

Für das Lernen war die Corona-Zeit aber offenbar nicht schlecht. „Die Schüler machen große Fortschritte“, hat sie festgestellt. Auch wenn alles ein wenig langsamer geht. Aber vielleicht ist gerade dadurch der Druck auch weg.

Dieses Gebäude klingt gerade wieder: In der Lotte-Lehmann-Akademie in Perleberg trainieren gerade junge Gesangstalente ihre Stimmen. Quelle: Bernd Atzenroth

Doch die persönliche Arbeit mit dem Gesangsnachwuchs ist durch nichts zu ersetzen: „Den tatsächlichen Effekt kann man nur live erleben und ohne Mikro.“ So kam es, dass Angelo Raciti, künstlerischer Leiter der Lotte-Lehmann-Akademie, erneut eine besonders hoch dekorierte Sängerin für die Akademie gewinnen konnte.

Begeisterung für Perlebergs Altstadt und den Saal des „Deuschen Kaisers“

Und die wunderschöne Altstadt hat es ihr angetan. „ Perleberg ist herrlich, es gibt hier herrliche Häuser. Warum ist das in Berlin noch nicht bekannter?“, fragt sie sich. Ganz besonders hat ihr der Saal im Hotel Deutscher Kaiser, in dem sie untergebracht war, gefallen. „Da kann man bestimmt gut heiraten“, sagt sie, „wenn ich diesen wunderbaren Saal sehe, kann ich mir gut vorstellen, dass sich hier alles schön entwickeln wird.“

Leider fällt der Kaiser-Saal diesmal als Ort des Gran Finale der Lotte-Lehmann-Akademie aus. Aber gut ist es, dass die Akademie überhaupt stattfindet. Und das ist ein Signal in einer Zeit, in der der Kulturbetrieb unversehens in die Krise geraten ist. „Es wird lange dauern, bis es wieder so ist wie vorher“, ist sich Laura Aikin sicher.

Von Bernd Atzenroth