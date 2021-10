Perleberg: Penny-Markt in der Ritterstraße schließt zum Jahresende

Perleberg

Der Penny-Markt in der Ritterstraße in Perleberg macht dicht. Das bestätigte die Rewe-Unternehmensgruppe auf Nachfrage der MAZ. Damit haben sich die Gerüchte um den Supermarkt unter den Einwohnern bestätigt. Schon nach dem Neubau des Penny-Marktes vor drei Jahren in der Lindenstraße zogen am alten Standort Fleischer und Bäcker aus.

Am 31. Dezember 2021 öffnet der Markt in der Ritterstraße nun zum letzten Mal – und das obwohl dieser ein großes Einzugsgebiet hat. Dazu zählt auch das Gymnasium in direkter Nachbarschaft. Gründe für die Schließung nannte der Konzern zunächst nicht. Nach dem Edeka in der Lindenstraße ist es der zweite Supermarkt in Perleberg, der in kurzer Zeit schließt.

Von Marcus J. Pfeiffer