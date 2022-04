Perleberg

Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock kommt zu einer Podiumsdiskussion nach Perleberg. Das teilte der Bündnisgrüne Kreisverband Prignitz und deren Landratskandidat Clemens Wehr am Mittwochabend mit. Dazu seien alle Prignitzer am Montag, 25. April, um 18.30 Uhr in den Großen Saal des Hotels „Deutscher Kaiser“ eingeladen.

Podiumsdiskussion über Frauen in der Prignitz

Weitere Gesprächsteilnehmer sind Margret Voelkel (LAG Storchenland Prignitz) und Pfarrerin Anna Trapp (Pfarrsprengel Bad Wilsnack). Diskutiert wird über Herausforderungen, die sich besonders Frauen in der Prignitz stellen müssen, welche Lösungsansätze es gibt und wo Politiker helfen können, um Abwanderung zu verhindern und erfolgreich Bleibeperspektiven zu schaffen.

In Anlehnung an die Brandenburgischen Frauenwochen unter dem diesjährigen Motto „Gehen oder Bleiben“ möchte Landratskandidat Clemens Wehr (Die Grünen) explizit die Sichtweisen der Frauen der Region hören, aufnehmen und sichtbar machen, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, diese in der politische Realität der Prignitz zu stärken. Während der Podiumsdiskussion muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Von MAZonline