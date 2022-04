Perleberg

Am Perleberger Netto-Markt in der Reetzer Straße hat die Polizei am Donnerstag um 17.10 Uhr einen 38-Jährigen aus der Prignitz festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Da der Mann den nach Haftbefehl geforderten Geldbetrag nicht begleichen konnte, wurde er zunächst in der Perleberger Polizeidienststelle in Gewahrsam genommen und später in die Justizvollzugsanstalt nach Wulkow gebracht. Dort muss er 40 Tage Restfreiheitsstrafe absitzen.

Von MAZonline