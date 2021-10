Perleberg

Jeans, Pulli, Metallkettchen und Handschellen – so betrat Andy B. (Name von der Redaktion geändert) kürzlich den Verhandlungssaal im Perleberger Amtsgericht. Die Anklageschrift der Neuruppiner Staatsanwaltschaft war lang: sie umfasste gleich fünf Vorwürfe. Einer kam während der Verhandlung dazu. Neben zweifacher gefährlicher Körperverletzung, Raub, Diebstahl und Nötigung wurde dem 32-jährigen Prignitzer auch Bedrohung vorgeworfen.

Nicht nur verprügelt, auch beklaut

Auf einen 25-Jährigen hatte der Angeklagte es im Besonderen abgesehen. Am 27. Juli 2020 verfolgte er diesen Mann, der mindestens einen Kopf kleiner als er ist und schmächtig daher kam. In der Perleberger Gartenstraße erwischte er ihn – und schlug zweimal mit seinen Fäusten ins Gesicht. So lange, bis die Nase seines unterlegenen Opfers blutete und der junge Mann auf offener Straße vor Schmerzen und mit gebrochener Nase zusammenbrach. Damit nicht genug: Andy B. nutzte die Gelegenheit und bestahl sein Opfer auch noch. Handy, Kleingeld, zwei Feuerzeuge und Tabak nahm der Täter mit - und brachte sich damit in noch größere Schwierigkeiten als ohnehin schon.

Lange Vorstrafenliste

Nicht nur, dass sein Opfer den mutmaßlichen Täter identifizieren konnte. Andy B. war auf Bewährung. Wiederholt. Sein Bundeszentralregisterauszug ist lang. Seit 2004 sammelte er vor den Gerichten Brandenburgs und Sachsens 14 Vorstrafen. Mehrfach wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischen Diebstahls, aber auch wegen Drogenbesitzes angeklagt. Bewährungsstrafen oder -helfer, sogar Gefängnisaufenthalte – nichts half, damit Andy B. sich nichts mehr zu Schulden kommen ließ.

Um seine komplizierte Lage wusste auch der Angeklagte selbst. Deshalb schüchterte er sein Opfer nach der Gewalttat im Juli mindestens dreimal ein, Anzeigen gegen ihn zurückzunehmen und bei Gericht zu lügen, indem er den Kumpel von Andy B. der Tat bezichtigte.

Alltag des Geschädigten voller Angst

Sein 25 Jahre altes Opfer aber blieb bei der Wahrheit. Auch bei der Verhandlung, bei der dem Perleberger merklich die Knie schlotterten, als er seinem einstigen Angreifer gegenübersitzen musste. Der Geschädigte leide auch ohne diese Vorfälle an psychischen Problemen, betonte dessen Anwalt. Mit den wiederkehrenden Attacken und Bedrohungen habe er sich wieder weiter aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Auf Nachfrage seines Nebenkläger-Anwaltes gestand der junge Mann ein, Angst vorm Angeklagten zu haben. Das Leben nach den Taten veränderte sich. „Ich bin nur noch zur Arbeit, zur Sparkasse, Einkaufen und dann sofort nach Hause. Dort habe ich mich richtig verbarrikadiert“, erzählte er dem Schöffengericht.

Streit um defekten Duschkopf

Vermutlich war der Streit um einen defekten Duschkopf Auslöser für die Übergriffe und das den Diebstahl. In der Wohnung eines weiteren Bekannten soll es zu einem Streit gekommen sein. Dabei sollte geklärt werden, wer für den Schaden verantwortlich ist. Vermutlich fühlte sich der Angeklagte angezählt. Damit begann die Eskalation. Mit Sätzen wie „Nächstes Mal wird die Blutlache noch größer“, soll er den geistig beeinträchtigten Mann eingeschüchtert und darüber hinaus „abgezogen“ haben.

Weder zum Einschüchtern noch zum Zuschlagen und Lügen war sich Andy B. zu schade. Trotz aller Aussagen gegen ihn wollte er sich für eine Tat am 8. Oktober nicht schuldig bekennen. Ein 27-jähriger Perleberger soll von Andy B. ebenfalls zwei Schläge und einen Bauchtritt kassiert haben. Das schob er zunächst einem ominösen ausländischen Hausbewohner in die Schuhe. Bevor er schließlich doch zugab, dass der Angeklagte selbst und dessen nicht-angeklagter Kumpel wieder einmal zu Tätern wurden.

Batterien für 3,98 Euro aus dem Nette gestohlen

Beim Klau von Batterien für 3,98 Euro im Perleberger Netto machte der Prignitzer keine Anstalten, zu widersprechen. Nur ein Veto legte er noch ein: beim Vorwurf, er hätte einer Bekannten, bei der er wohnte, den Wohnungsschlüssel geklaut. „Ich bin nachts die Dachrinne hochgeklettert, um sie wach zu machen, aber sonst nichts.“

Andy B. muss nun die kommenden Monate hinter Gitter. Die wiederholten Taten waren einfach zu viel und sein Verhalten vor Gericht bestätigte Richter Karsten Sprigode und dessen zwei Schöffen in ihrem Urteil: Zwei Jahre und zehn Monate Gefängnis. So lautete das Urteil des Gerichts, das der Prignitzer starr geradeaus schauend zur Kenntnis nahm. Zusätzlich muss er dem 25-jährigen Geschädigten 1400 Euro Schmerzensgeld und 185 Euro für zwei ergaunerte Handys, Tabak und Feuerzeuge zahlen. „Zwei Zeugen, die geistig behindert sind, sind nicht in der Lage, sich eine Geschichte zu Ihren Lasten auszudenken“, begründete Sprigode das Vertrauen des Gerichts in die Geschädigten. Die Strafe war hoch – vor allem, „weil die Defizite brutal ausgenutzt wurden“, sagte der Richter.

Von Susann Salzmann