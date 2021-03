Perleberg: Protest bei Eröffnung des Impfzentrums

Wittenberge/Perleberg

Ihrem Unmut machten Christiane Manstetten (l.) und eine Kollegin von der Daheim-Pflege Ambulant in Wittenberge bei der Eröffnung des Impfzentrums in Perleberg Luft. Sie sehen Pflege-WGs als benachteiligt im Impfprozess an, denn noch ist nicht klar, ob zu ihnen ein mobiles Impfteam kommt oder ob die von ihnen betreuten Menschen mit hohem Pflegegrad nach Perleberg zum Impfzentrum gebracht werden müssen - was für sie sehr beschwerlich ist.

Benachteiligung von Pflege-WGs beim Impfen beklagt

Kritik übt Cristiane Manstetten insbesondere am Gesundheitsministerium des Landes, dem sie „Versagen und Intransparenz“ hinsichtlich der Impfstrategie vorwarf, insbesondere die Pflege-WGs betreffend. In einem Schreiben schildert sie einen schon seit zweieinhalb Monaten währenden Kampf ihrer Einrichtung darum, dass ihre Bewohnerschaft eine Impfung erhält – bislang vergebens.

Den Protest hatte sie organisiert, weil sie damit rechnete, die Ministerin Ursula Nonnemacher bei der Eröffnung des Impfzentrums anzutreffen. Die aber hatte absagen müssen.

Von Bernd Atzenroth