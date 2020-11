Perleberg: Radweg zur Neuen Mühle vor Ausbau

Perleberg

Der Ausbau des Radwegs zwischen Sophienstraße und Neuer Mühle und der Aus- und Neubau von Rastplatz-Standorten entlang der überregionalen Radwegrouten im Stadtgebiet hat die nächste parlamentarische Hürde in Perleberg genommen: Nach dem Stadtentwicklungsausschuss befürwortete am Dienstag auch der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Haushaltskontrolle der Stadtverordneten einstimmig das Vorhaben. Er entschied sich dabei für die Variante 1 von zwei angebotenen Varianten für die Entwurfsplanung.

Nach Planüberarbeitung: 370 000 Euro Gesamtkosten

Es handelt sich um einen überarbeiteten Entwurf, denn bereits im September war über das Vorhaben beraten worden. Damals hatte es Veränderungsvorschläge gegeben, die das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro Franz Beusch aus Potsdam jetzt auch eingearbeitet hatte.

Anzeige

Von der Sophienstraße bis zur B189 reicht dieses teilstück, dessen Fahrbahn auch befahrbar für traktoren gemacht werden soll. Quelle: Bernd Atzenroth

Diese Änderungen führen bei gleichem Bauprogramm zu Mehrkosten in Höhe von 55 343 Euro, so dass die Gesamtkosten nach der Überarbeitung nun mit 370 266,18 Euro beziffert werden. Die Mehrkosten entstehen zum einen durch die Verwendung von Uni-2N-Pflaster im Abschnitt D, die 380 Meter von der Sophienstraße, Abzweigung Sophiengrund, bis zur Abzweigung vor der B189 und Abschnitt B, also den 240 Metern von Neue Mühle bis zur B189.

Verstärkte Tragschicht für Teilstück an der Sophienstraße

Außerdem soll der Abschnitt D mit einer verstärkten Schottertragschicht so ausgebaut, dass Schwerverkehr, sprich Traktoren hier entlangfahren kann.

Beliebtes Ausflugsziel: Die Neue Mühle in Perleberg. Quelle: Bernd Atzenroth

Als Variante 2 bot das Planungsbüro auch eine Variante an, die in abgespeckter Form den vorher veranschlagten Kostenrahmen von knapp 315 000 Euro einhält. Diese Variante verwarf der Ausschuss aber.

Neue und erneuerte Rastplätze geplant

Hintergrund: Das Land Brandenburg stellt Fördermittel für die Sanierung von überregionalen Radwegen zur Verfügung. Die Investitions- und Landesbank (ILB) reicht die Mittel aus. Die Förderung beträgt 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Antragstellung erfolgt über den Landkreis Prignitz.

Rastplatz an der Stepenitz gegenüber der Neuen Mühle. Quelle: Bernd Atzenroth

Förderfähig sind nur Radwege, auf denen überregionale Radwege verlaufen. Dies sind im Gemeindegebiet Perleberg die Tour Brandenburg, die Route 3 der AG Städte mit historischen Stadtkernen und die Gänsetour.

Ausgewählt wurde der schadhafte Abschnitt Neue Mühle-Sophienstraße. Weitere Maßnahmen sind die Sanierung und der Neubau von Rastplätzen an den Radwegerouten, etwa in Platenhof, Groß Linde, Dergenthin und an der Neuen Mühle.

Lesen Sie auch

Von Bernd Atzenroth