Perleberg

Der noch junge Hund zierte sich. Es ist ja auch nicht ganz angenehm, in seine Schutzweste hineinzuschlüpfen. Und ihm stand etwas ganz Neues bevor: Es sollte in die Höhe gehen, per Drehleiter. Herrchen ist mit dabei, und auch sonst ist man nicht unbegleitet.

Zur Galerie Eine Woche lang probten Rettungshundeführer aus ganz Deutschland und aus der Schweiz gemeinsam den Einsatz. Hier ein paar Eindrücke von den Trainingseinheiten.

Mitstreiter aus Rettungshundestaffeln aus ganz Deutschland und der Schweiz haben sich im Rahmen des 2. Prignitzer Rettungshunde-Sommercamps versammelt, um etwas zu üben, das für Hund wie Hundeführer eher ungewöhnlich ist: nämlich zum Einsatz per Drehkorb nach oben gebracht zu werden.

Das für diese Übungseinheit ausgewählte Gelände könnte nicht besser sein: Die alten Kurmärkischen Kasernen in Perleberg, die im Moment zum größten Teil leer stehen, bieten gute Gegebenheiten für die Übung. Ausgewählt worden ist das alte Finanzamt.

Auch für die Feuerwehr war dieser Einsatz ein Novum

Unten half Sascha Mielke in den Korb. Die Rettungshundestaffel des Berliners heißt „Seal Dogs“, und die haben mit den Prignitzer Gastgebern seit Jahren eine Freundschaft. Da die „Seal Dogs“ sowohl auf Wasser als auch in der Luft und auf Land eingesetzt werden, ist er dankbar dafür, in der Prignitz unterschiedliche und neue Einsätze trainieren zu können.

Auch für die Perleberger Feuerwehr ist diese Einsatzübung eine Premiere: „Einen Hund im Drehkorb zu transportieren ist für uns neu“, sagt Gordon Wimmer, der im Drehkorb alles absichert, während Stefan Wolter die Drehleiter bedient und nach oben fährt.

Dabei ging es zunächst nicht vorrangig darum, die Rettungssuche zu proben: „Es ist eine Stressresistenzübung bei Hund und Hundeführer“, erklärte Antonina Zado, stellvertretende Staffelleiterin der Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Wittenberge, die das Trainingscamp organisiert hat.

Übungen zum Umgang mit Stress beim Einsatz

Der Stress besteht dabei tatsächlich im Umgang mit der ungewohnten Situation. Mancher Hund wurde daher auch nur etwas mit dem Korb in die Höhe gefahren, damit er die Situation kennenlernen kann. Wer besser damit klarkam, konnte an einem Fenster Obergeschoss das Übersteigen ins Gebäude üben und darin dann eine Person suchen.

Er wartet noch auf seinen Einsatz. Quelle: Bernd Atzenroth

Verena Spies aus dem baden-württembergischen Lörrach etwa setzte im Gebäude einen ihrer Hunde dann auf die richtige Fährte – er stürmte sofort los und fand sogleich in einem Raum am anderen Ende des Flurs die vermeintlich zu rettende Person – Regula Bürgin, Campteilnehmerin aus der Schweiz, wartete schon.

Jede Übungseinheit ist für Rettungshunde wichtig

Einsätze mit Rettungshunden sind häufiger an der Tagesordnung, als der Außenstehende vielleicht denken mag. Etwa 100 davon hatte alleine die Rettungshundestaffel Hamburg und Harburg im Bundesverband Rettungshunde (BRH), wie deren Mitglied Kirsten Brand erklärte. Sechsmal wurden dabei auch Leben gerettet.

Da ist jede Übungseinheit wichtig. Für Antonina Zado ist das 2. Prignitzer Rettungshunde-Sommercamp auf jeden Fall eine Wiederholung wert. Und ihre Rettungshundestaffel konnte dabei Einiges von den Kollegen aus ganz Deutschland und der Schweiz lernen, etwa neue Suchtaktiken bei der Flächensuche. Wir bekamen Ideen für die weitere Ausbildung und für neue Arbeitsansätze“, sagte sie.

Training auf einem Recyclingplatz bei Buchholz

Die etwa 35 Teilnehmer , der verteilt über die vergangene Woche bei dem Sommercamp dabei waren, kamen aus ganz Deutschland von Hamburg bis Lörrach. Drei Gäste reisten sogar aus der Schweiz an und brachten ihre Expertise mit.

Gefunden: Der Rettungshund schlägt an und hat in den Gesteinsbrocken das dort versteckte "Opfer" Swantje Mielke ausgemacht. Quelle: Bernd Atzenroth

Claudio Bötschi zum Beispiel, den die eigene Erfahrung, als Kind unter eine Lawine gekommen zu sein, zum Rettungsdienst gebracht hat. Er ist ein Spezialist für Berg- und Lawinenrettung. Insbesondere am Freitag beim Training auf einem Recyclingplatz bei Buchholz (Stadt Pritzwalk) war er voll in seinem Element.

Trittsicher einen Geröllhaufen durchforstet

Trittsicher bewegte er sich auf einem riesigen Geröllhaufen, während Hundeführer Ulf Reinert aus Göttingen mit seinem sichtlich aufgeregten Hund Liman die Trümmer durchforstete. „Wahrscheinlich hat er schon die Witterung aufgenommen“, vermutete Reinert. Und tatsächlich: In Windeseile hatte Liman die im Geröll versteckte Person, Hundeführerin Swantje Mielke, aufgespürt.

Zuvor hatten hier schon Jutta und Antonia Sprenger aus Höxter ihren Übungseinsatz. Antonia Höxter lobte die tollen Trainingsmöglichkeiten in der Prignitz. „Wir waren jeden Tag woanders, im Wald, am Perleberger Flugplatz, auf dem Wittenberger Veritas-Gelände“, sagte sie.

Neue Trainingsorte am Schlusstag des Camps

Am Schlusstag, dem Samstag kamen noch einmal neue Trainingsorte hinzu, neben dem alten Kasernengebäude in Perleberg auch ein Gebäude der Kreisverwaltung, der Perleberger Tierpark für die Mantrailer und die Elbtalgrundschule in Wittenberge.

Antonina Zado zeigt das eigens für das Camp produzierte T-Shirt. Quelle: Bernd Atzenroth

Antonina Zado ist allen dankbar, die es möglich gemacht haben, dass man auf den unterschiedlichen Geländen trainieren konnte. In den dank einbezogen waren die Stadt Perleberg und die Feuerwehren aus der Kreisstadt und aus Wittenberge. Unterstützung gab es auch von der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz, deutlich zu sehen am T-Shirt, das es eigens für das Sommercamp gab.

„Rettung darf auch gar nichts anderes als Ehrenamt sein.“

Nicht zuletzt ging der Dank an das Haus Lenzen, wo die Gäste eine Woche lang untergekommen waren. Antonina Zado: „Es waren so viele unterschiedliche Hunde und Menschen, aber alles hat gepasst.“

Kein Wunder: Für alle Beteiligten ist dies eine Herzensangelegenheit. Sie sind Ehrenamtler aus Überzeugung, denn wie sagt Claudio Bötschi: „Rettung darf auch gar nichts anderes als Ehrenamt sein.“

Von Bernd Atzenroth