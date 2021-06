Perleberg: Sechs Bronzeglocken für die Jacobikirche

Perleberg

Anna, Barbara, Ludgerus, Matthias, Maria und Josef – so heißen sie, die neuen Bronzeglocken für die Perleberger Jacobikirche, die am Freitag auf dem Großen Markt in angekommen sind. Sie waren aus Essen an die Stepenitz gebracht worden, wo sie zuletzt ungenutzt gelagert waren. Die Perleberger Kirchengemeinde konnte sie ersteigern. Damit besteht die Möglichkeit, dass die Perleberger Kirche nach mehr als einem Jahrhundert wieder Bronzeglocke bekommt.

Für die musikalische Begleitung sorgte der Bläserchor Perleberg Quelle: Bernd Atzenroth

Und es war ein gebührender Empfang mit musikalischer Begleitung durch den Perleberger Posaunenchor. Die Kinder aus der evangelischen Kita waren da und interessierten sich besonders für den größten Brocken unter den Glocken, den 1,88 Meter hohen und 3250 Kilogramm schweren Josef, der auch exponiert vor dem Auflieger stand, auf dem die anderen Glocken aufgereiht waren.

Zur Galerie Sechs neue Bronzeglocken hat die evangelische Kirchengemeinde in Perleberg ersteigert. Ob sie bald auch in St. Jacobi erschallen, hängt davon ab, ob auch ein neuer Glockenstuhl finanziert werden kann – dafür gibt es eine Spendenaktion. Hier ein paar Eindrücke von der Ankunft der Glocken in Perleberg.

105 Jahre nach dem Kirchturmbrand kehren Bronzeglocken zurück

Alle sechs Glocken waren wunderschön geschmückt. Wie sie klingen, konnte man gleich auf dem Großen Markt erfahren, wo ihr Klang aus dem Lautsprecher schallte – aufgenommen, als sie noch in Essen in Benutzung waren.

Seit 105 Jahren hat die Jacobikirche keine Bronzeglocken mehr – 1916 brannte der Perleberger Kirchturm aus dem 13. Jahrhundert aus, beim Einsturz wurden die fünf damaligen Glocken zerstört. Hernach wurden Stahlglocken verwendet. Die sind nun in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden.

In Essen wurden die Glocken nicht mehr gebraucht

Da kam das Angebot aus Essen Anfang 2020 gerade recht. 60 Jahre sind die Glocken bereits alt, die nun also bald in St. Jacobi erklingen sollen. Die katholische Josefskirche in Essen, in der sie dereinst ihren Dienst versahen, gibt es nicht mehr. Kurz nachdem sie, obendrein im Zuge einer Fusion von vier Kirchengemeinden, Pfarrkirche geworden war, kam heraus, dass sie baufällig war und abgerissen werden musste.

Detlev Marciniak, Verwaltungsleiter in der Katholischen Gemeinde St. Josef Essen-Ruhrhalbinsel, kam zur Übergabe der Glocken nach Perleberg. Quelle: Bernd Atzenroth

Bevor aber die Kirchenglocken nur noch im Keller standen oder gar eingeschmolzen worden wären, entschied man sich in Essen, die Glocken zu verkaufen. „Damit waren alle sehr zufrieden“, erklärt dazu Detlev Marciniak, Verwaltungsleiter in der Katholischen Gemeinde St. Josef Essen-Ruhrhalbinsel.

Auch die Garnisonkirche in Potsdam gehörte zu den Bietern

Interesse daran hatte nicht nur die Perleberger Kirchengemeinde gezeigt – auch für Garnisonkirche in Potsdam waren die Glocken im Gespräch. „Aber sie kamen zu uns“, freut sich Bürgermeisterin Annett Jura. Für Potsdam war der Klang der Glocken wohl nicht passend, wie Detlev Marciniak erklärte. Unter den zehn bis zwölf Bewerbern waren auch das Kloster Ettal sowie Bewerber aus Afrika und Litauen.

Herbert Dreifke (r.) erhielt als Dank für seine Unterstützung eine Mini-Glocke. Quelle: Bernd Atzenroth

Doch Perleberg erhielt den Zuschlag. Pfarrerin Verena Mittermaier zeigte sich deshalb am Freitag genauso glücklich wie die Vertreter des Kirchgemeinderats, die einige Danksagungen auszusprechen hatten. Eine besondere ging an Herbert Dreifke: Denn dass die Glocken nun in Perleberg sind, war auch dank der Mittel des Fördervereins Kirchturmspitze möglich. So bekam Dreifke eine Mini-Glocke.

Spendenaktion für einen neuen Glockenstuhl

Mit der Ankunft der Glocken beginnt aber nun eine Spendenaktion für einen neuen Glockenstuhl, damit die Glocken auch bald im Turm erklingen können. „Es gilt nun, im Kirchturm St. Jacobi die erforderlichen statischen Voraussetzungen zu schaffen und einen neuen Glockenstuhl einzubauen“, betont Verena Mittermaier. Der Bauausschuss der Kirchengemeinde beschäftigt sich damit bereits intensiv damit.

Jetzt geht die Spendenaktion für den Einbau der Glocken erst richtig los. Quelle: Bernd Atzenroth

Mittermaier sagt: „Um die beträchtlichen finanziellen Mittel für den Einbau des neuen Glockenstuhls aufzubringen, setzen wir einerseits auf zahlreiche private Spenden, andererseits auf Fördermittel. Jede kleine und große Unterstützung hilft uns weiter!“

Vor Ort schon konnte man Geld in Spendenboxen stecken, doch läuft die Sammelaktion vor allem online, Informationen dazu unter www.betterplace.org/p95928.

Von Bernd Atzenroth