Mit dem Abschlusskonzert „Belcanto in Sankt Jacobi” in der Jacobi-Kirche zu Perleberg ist die nunmehr 24. Lotte-Lehmann-Woche am Sonntagabend mit einem echten Höhepunkt zu Ende gegangen. Vom Belcanto, was auf italienisch „schöner Gesang“ bedeutet, überzeugten sich die Gäste im vollen Gotteshaus. Die Kirche war so voll, wie es nach den derzeitigen Corona-Regeln möglich ist. Freunde des klassischen Gesangs kamen voll auf ihre Kosten.

Viele Gäste und Ehrengäste

„Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, wieder die Lotte-Lehmann-Woche auf die Beine zu stellen”, sagte Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura und begrüßte die Gäste und Ehrengäste. In der vergangenen Woche hatten etliche Politiker die Stadt und die Lotte-Lehmann-Woche besucht, blickte sie zurück. Besonders in Erinnerung blieb der Bürgermeisterin dabei der Landtagsabgeordnete Johannes Funke (SPD), der sich beeindruckt von der gebotenen Hochkultur in Perleberg zeigte. Annett Jura dankte allen Mitwirkenden und freute sich besonders darüber, dass die Lotte-Lehmann-Woche auch vom Kirchenkreis Prignitz und der Superintendentin Eva-Maria Menard unterstützt wird.

„Das ist erlebenswert“

Professor Bernhard von Barsewisch vom Verein „Freundeskreis der Lotte-Lehmann-Woche” machte die Gäste auf die Lotte-Lehmann-Akademie in den kommenden drei Wochen aufmerksam und lud sie ein, dem Unterricht beizuwohnen. „Perleberg wird mit so wunderbarer Musik gefüllt sein. Kommen Sie und hören Sie, wie Musik entsteht. Das ist erlebenswert”, schwärmte er.

28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

„Die 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lotte-Lehmann-Woche freuen sich auf diesen Abend. Musik und Großzügigkeit sind das, was Lotte Lehmann ausgemacht hat”, sagte der Künstlerische Leiter der Lotte-Lehmann-Woche, Angelo Raciti. Er dankte allen, die unter schwierigen Corona-Bedingungen gearbeitet haben und natürlich den Förderern der Veranstaltung – wie etwa der Stadt Perleberg, der Sparkasse Prignitz, den Kultur- und Kunstfesttagen „Prignitz-Sommer”, dem Landkreis Prignitz sowie den Dozenten und Trainern. „Jetzt wollen wir für Sie ein Feuer der Musik entfachen. Bühne frei!”, sagte er.

Stücke von Mozart, Schubert und Strauss

Zu Gehör kamen Stücke von Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert oder Richard Strauss. Vor den Soloauftritten des Nachwuchses sangen der Chor „Ave verum” von Wolfgang Amadeus Mozart sowie dessen Damenchor „Non nobis domine” von Roger Quilter. Am Flügel begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von Scott Curry, Dorina Tchakarova, András Vermesy und Sena Uto. Nach jeder Darbietung gab es großen Applaus vom Publikum. In der Pause des gut dreistündigen Konzerts sangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter freiem Himmel im Chor vor dem Rathaus.

Förderpreise zum Schluss

Traditionell wurden am Ende des Konzerts die Förderpreise der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Prignitz und der Stadt Perleberg vergeben. In der Kategorie „Musiktheater“ ging besagter Preis an Tino Neher aus Groß Pankow. Über einen weiteren Förderpreisdurfte sich Hannes Nedele freuen. Preise in der Kategorie „Lied“ erhielten Bruno Szabó und Jasper Lampe. Der Anfänger-Preis ging an Agnes Isolde Opitz, der Fortgeschrittenen-Preis an Robin Neck.

