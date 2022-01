Perleberg

Wie geht es weiter mit dem Seniorenbeirat in Perleberg? Diese Frage stellten sich die Stadtverordneten in Perleberg, nachdem deren Vorsitzender Hans-Georg Gall im März vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. „Es geht weiter“, bestätigt nun Tanja Rausch. Sie hat gemeinsam mit Ramona Woithonik als stellvertretende Vorsitzende die kommissarische Leitung des Perleberger Beirats übernommen.

Pandemie bremst Arbeit von Beirat aus

Derzeit zählt der Seniorenbeirat in Perleberg zehn von zwölf Mitgliedern. Seit ihrer Wahl und der Neugründung im Januar 2020 hatten sie sich viel vorgenommen und auch schon einiges erreicht. „Wir erarbeiteten eine Geschäftsordnung, stärkten die Öffentlichkeitsarbeit und vernetzten uns“, sagte Tanja Rausch im Sozialausschuss am Dienstagabend. Es sei viel passiert, doch die geballte Tatkraft sei weniger nachhaltig gewesen als gewünscht. Die Corona-Pandemie habe die Arbeit des Seniorenbeirats ausgebremst.

Persönliche Treffen fielen in den zurückliegenden Wochen und Monaten oftmals weg. Zudem seien viele der Mitglieder gesundheitlich stark eingeschränkt. „Wir haben viel telefoniert und geschrieben“, sagt Tanja Rausch. Die monatliche Sprechstunde konnte dennoch beibehalten werden. Und auch darüber hinaus waren die Mitglieder des Seniorenbeirats alles andere als untätig, nur eben vielleicht nicht so präsent, wie sie es sich hätten gewünscht. Das soll sich so bald wie möglich wieder ändern, denn es soll weiter gehen, wie Tanja Rausch betont. Dafür braucht es aber weitere Mitstreiter, die den Seniorenbeirat als Mitglieder unterstützen können und wollen. „Deshalb gehen wir jetzt auf Mitgliedersuche.“

Vertretung für Senioren in Perleberg

Der Seniorenbeirat ist fest in der Hauptsatzung von Perleberg verankert. Er soll die Interessen aller Senioren der Stadt vertreten und sich für deren gesellschaftliche Belange gegenüber dem Stadtparlament und der Stadtverwaltung einsetzen. Die in erster Linie beratende Funktion des Beirats schließt nicht aus, dass er gegebenenfalls Projekte und Lösungsvorschläge initiiert. Das heißt im übrigen nicht, dass deren Mitglieder allesamt Senioren sein müssen.

„Ramona Woithonik und ich sind beide noch voll berufstätig“, sagt Tanja Rausch. Sie sind Vertreter eines Trägers – Tanja Rausch vom Mehrgenerationenhaus des CJD und Tanja Rausch vom Diakoniewerk Karstädt/Wilsnack. Allgemein gilt eine Altersgrenze von 60 Jahren. „Vielleicht sollten wir nachdenken, diese zu senken“, so Fred Fischer (Stadtwächter), Vorsitzender des Sozialausschusses.

Themen zu verschiedenen Bereichen

Der Seniorenbeirat ist eine bewährte Form der Teilhabe von Senioren am gesellschaftlichen Leben – in vielen Bereichen: etwa Pflege, Bildung, Kultur, Sport, Verkehr, Digitalisierung und Wohnen. Er bündelt die Mitarbeit von Senioren mit der Aktivität von Einrichtungen, Verbänden und Projekten, die sich der Altenarbeit widmen, und erfüllt damit eine wichtige Netzwerkfunktion unter allen Generationen.

Von Marcus J. Pfeiffer