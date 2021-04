Perleberg

Es ist kaum mit Worten zu beschreiben, was Perleberger Tierschützer derzeit erleben. Innerhalb weniger Tage sind in einer Gartenanlage im Stadtgebiet mehrere Katzen verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Zwei Gartenbesitzer in den Anlagen Neue Mühle beziehungsweise Mühlholzer Flur sehen und füttern die Tiere normalerweise täglich. Mittlerweile soll von sieben Katzen jede Spur fehlen. Sie sind einfach weg.

Perleberger Tierschützer suchen nach sieben Katzen

„Wir wissen aktuell nicht weiter“, sagte Anja Bandemer von der Perleberger Initiative „Pfötchenhilfe“, die sich um freilebende Katzen kümmert und im engen Kontakt mit den beiden Damen steht, die die Katzen füttern, „die Tiere sind wie vom Erdboden verschwunden und das ist einfach nicht normal.“

Diese Meinung teilt auch Ute Reckler. Sie füttert in ihrem Garten mehrere Katzen. „Die Tiere tuen keiner Menschenseele etwas“, sagte sie. Sie bemerkte schnell, dass die Katzen nicht mehr da sind. „Wenn ich rufe, sind sie eigentlich sofort da“, erklärte sie, „und ich habe auch keine Mäuse mehr auf der Terrasse zu liegen.“ Ute Reckler ist fassungslos und in Sorge. Sie hofft, ihren Schützlingen geht es gut und ist ständig mit wachsamen Augen unterwegs.

Es ist allen ein Rätsel, wo die Tiere geblieben sind. Quelle: privat

Mehrmals haben die Tierschützer und zahlreiche andere Helfer das Gelände, auf den sich die Katzen normalerweise befinden, abgesucht. „Wir haben Sträucher, Bäume, Tümpel und jedes noch so kleine Versteckt genauesten untersucht“, sagte Anja Bandemer, „aber bisher ohne Erfolg.“

Mittlerweile soll ein Kater wieder da sein. Das Tier wurde völlig verstört und sehr ängstlich angetroffen. Der Verbleib der anderen Samtpfoten bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel. „Wenn es eine oder zwei Katzen gewesen wären, die plötzlich verschwunden sind, hätten wir gesagt, es ist normal“, sagte Anja Bandemer, „aber sieben Tiere auf einmal ist nicht normal.“

Zwar seien die Katzen scheu und lassen sich nur schwer fangen oder gar anfassen, dennoch kommen sie auf Zuruf. „Die Tiere sind es gewohnt, dass die Damen sie füttern, und es ist schon ein Ritual geworden“, erklärte Anja Bandemer.

Perleberger Tierschützer bitten um Hilfe bei der Suche

Über die möglichen Gründe für das Verschwinden der Katzen lässt sich derweil nur spekulieren. Daran, dass jemand die Katzen gezielt fängt, an einem anderen Ort aussetzt oder sie sogar tötet, mag derzeit keiner denken. Dennoch bleibt dieser Gedanke nicht ganz abwegig. Es gibt sogar einen Verdacht. Doch ohne Beweise sind den Tierschützern die Hände gebunden. Daher haben sie bislang auch nicht die Polizei eingeschaltet.

In dieser Gartenanlage werden die Tiere gefüttert und gepflegt. Quelle: privat

Dass die Tiere vielleicht auf Treibe sind, hält die Tierschützerin ebenfalls für ausgeschlossen: „Einige von ihnen hat der Tierschutzvereien Prignitz schon im vergangenen Jahr kastriert“, erklärte sie, „die anderen sollten jetzt zur Kastration“. Aus diesem Grund bittet Anja Bandemer die Bevölkerung um Hilfe: Wer hat eines oder mehrere der Tiere in den vergangenen Tagen gesehen? Vielleicht ist dem einen oder anderen Perleberger auch eine Katze aufgefallen, die er nicht kennt?

Die Mitglieder der Initiative „Pfötchenhilfe“ sind für jede noch so kleine Beobachtung dankbar. Hinweise können entweder an die E-Mailadresse pfoetchenhilfeperleberg@gmail.com oder telefonisch oder als Nachricht an die Telefonnummer 01523/8 79 70 51 übermittelt werden. Außerdem kann man eine Nachricht auf Facebook schreiben. Die Tierschützer sind dort unter dem Namen Pfötchenhilfe Perleberg zu finden.

Von Julia Redepenning