So liefen die Rolandstädter ins neue Jahr

Perleberg

Was ist schöner, als das neue Jahr mit ein paar Laufkilometern im Wald zu beginnen? Das dachte sich Steffi Diete und lud ihren ganzen Bekanntenkreis zum Neujahrslauf nach Perleberg zum Tierpark-Parkplatz ein. Immerhin zehn Unentwegte machten sich auf die etwa sechs Kilometer lange Strecke bei guten Laufbedingungen – man traf sich gegen 11 Uhr bei etwa drei Grad, aber gerade hatte es die Sonne geschafft, die Wolken zu vertreiben und die Temperaturen nach oben zu drücken.

Läufchen ohne Wettkampfcharakter

Bevor es losging, hatte Peter Krips, früher jahrelang Leiter des Perleberger Rolandlaufs, eine tolle Idee: Die Läuferinnen und Läufer zündeten gemeinsam ein paar Wunderkerzen auf das neue Jahr 2020 an.

„Unser Neujahrsläufchen soll keinen Wettkampfcharakter haben“, betonte Steffi Diete, „es geht darum, miteinander laufend, fröhlich und gesund das neue Jahr zu beginnen und direkt mit guten Vorsätzen zu starten.“ Und so war es auch: Die Gruppe begrüßte das Jahr mit ein paar locker-lässigen Kilometern im Stadtforst.

Erste Neujahrsläufe mit der Laufgruppe Dr. Henneberg

Tatsächlich haben Neujahrsläufe in Perleberg durchaus eine längere Tradition, wenngleich diese auch einige Jahre unterbrochen war. Peter Krips erinnert sich daran: Es war die Laufgruppe Dr. Henneberg, die sich einen solchen Lauf auf die Fahnen geschrieben hatte. 1954 gegründet, ist die Formation eine der ältesten Laufsportgruppen, die es in Deutschland gibt, auch wenn mittlerweile die alten Henneberg-Läufer nicht mehr aktiv sind. Ins Leben gerufen von einem in Perleberg wirkenden Medizinalrat, ging es dabei schon immer um die gesundheitsfördernde Wirkung des Laufens.

Gemütliches Beisammensein im „Hubertus“

Die Gruppe traf sich immer sonntags um 8 Uhr – ob das beim Neujahrslauf auch so war, daran kann sich Peter Krips nicht mehr erinnern. Sehr wohl aber ist ihm in Erinnerung, dass die Neujahrsläufe zeitweise mit einem gemütlichen Beisammensein ausklangen, und zwar in der nahen Gaststätte, die damals noch „Hubertus“ hieß. „Das wurde sehr, sehr gut angenommen“, weiß Peter Krips. Und: Wie der heutige Nachfolgerlauf, so war auch damals die Sache eine lockere Angelegenheit, bei der es nicht darum ging, besonders schnell oder im Wettkampfmodus die Runde zu durchlaufen.

Und los geht's: Zum Jahresauftakt drehten zehn Läuferinnen und Läufer eine lockere Sechs-Kilometer-Runde im Perleberger Stadtforst. Quelle: Bernd Atzenroth

Nachdem die Tradition bei den Hennebergläufern abgebrochen war, kam Steffi Diete, Fitnesstrainerin in Perleberg, schon vor einigen Jahren auf fast dieselbe Idee, ohne auf die Tradition Bezug zu nehmen. Wenn auch nicht jährlich, so lud sie doch regelmäßig zum Neujahrslauf ein, so wie für diesen 1. Januar wieder.

Kleiner Vorgeschmack auf den 30. Rolandlauf

In Perleberg wird es 2020 ohnehin ein interessantes Laufjahr. Denn der traditionelle Rolandlauf findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt, und das Vorbereitungskomitee hat sich für den 9. Mai Einiges ausgedacht, um die Veranstaltung noch attraktiver zu machen. Steffi Diete ist auch heutige Laufleiterin des Rolandlaufs. So wird am Profil der Wettkampfstrecken gearbeitet – fest steht dabei, dass die Veranstalter wieder auf die klassischen Streckenstücke zurückkehren wollen. Das war in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Folgen des Sturms Xavier nicht möglich.

Beim Neujahrslauf bekam die Gruppe einen kleinen Vorgeschmack darauf – die sechs Kilometer führten weitgehend über die klassische Rolandrunde.

Von Bernd Atzenroth