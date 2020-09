Perleberg: So sorgt die Verkehrswacht für Sicherheit

Perleberg

Zu einem Antrittsbesuch als Präsident der Landesverkehrswacht kam Jörg Vogelsänger in die Prignitz. Er besuchte die Kreisverkehrswacht in Perleberg und nahm dort an einer Vorstandssitzung teil.

„Die Prignitz ist nach dem Barnim und dem Fläming meine dritte Station“, sagte Jörg Vogelsänger am Mittwoch, „ich wollte hier fragen, welche Dinge benötigt werden, und wir verständigen uns über die Zusammenarbeit.“

„Fußgänger? Runter vom Gas.“

Bei dieser Gelegenheit entrollten die Prignitzer Vorständler gemeinsam mit Vogelsänger ein Transparent, das vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat gesponsort worden ist. „Fußgänger? Runter vom Gas“, steht darauf geschrieben, und es wird bald an prominenter Stelle in der Region zu sehen sein – wo genau, das steht allerdings noch nicht fest.

Ideen gibt es in dieser Hinsicht aber schon für kleinere Varianten des Transparents. Damit will man nun die Transparente auswechseln, die es zum Schulanfang gegeben hat.

Corona hatte auch die Verkehrswacht zur Untätigkeit gezwungen

Der frühere Minister Vogelsänger hatte vor zwei Monaten den jetzigen Verkehrsstaatssekretär in Potsdam, Rainer Genilke, als Präsident der Landesverkehrswacht abgelöst. Vogelsänger, der auch für SPD im Landtag sitzt, nennt als Schwerpunkte seiner Arbeit die Verkehrserziehung in den Schulen und mehr Verkehrssicherheit für ältere Menschen.

Corona hatte auch die Verkehrswacht zur Untätigkeit gezwungen. „Mittlerweile läuft es wieder halbwegs normal“, sagt dazu Burkhard Scheer, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht. „Wir konnten keine Vorstandssitzung abhalten. Im vergangenen Monat gab es die erste seit März.“ Jetzt geht es bereits um die Vorbereitung der Fahrradausbildung für das kommende Jahr.

Es sind noch Mittel nicht abgerufen worden

Immerhin kann die Kreisverkehrswacht Prignitz sich in Sachen Ausstattung über drei neue Fahrräder für ihren Fuhrpark freuen. Jörg Vogelsänger wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass coronabedingt noch nicht alle für dieses Jahr bei der Landesverkehrswacht beantragten Mittel abgeflossen sind, was darin liegt, dass in den vergangenen Monaten viele geplanten Vorhaben nicht umgesetzt werden konnten.

Die Landesverkehrswacht ist aber darum bemüht, das Geld tatsächlich noch in diesem Jahr für die geplanten Vorhaben einzusetzen. Vogelsänger befürchtet im übrigen nicht, dass Corona ab dem kommenden Jahr für finanzielle Abstriche für die Verkehrswacht sorgt. „Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr mit dem gleichen Betrag rechnen können.“

Kreisverkehrswacht wünscht sich neue Mitglieder

Damit allerdings die Arbeit der Kreisverkehrswacht in den kommenden Jahren weiter geleistet werden kann, wünscht sie sich neue Mitglieder, die auch zur Verjüngung des Teams beitragen.

