Perleberg

Das Klappern der Kastagnetten hallte durch den Raum, die Flamenco-Schuhe stampften hart und laut auf dem Holzfußboden auf. „Olé!”, riefen die Musiker und die Tänzer passend zum Motto des Abends. Rund 30 Gäste ließen sich am Sonntag im ehemaligen Atelier des Künstlers Thomas Richter im Kulturkombinat Perleberg mit typischen Speisen, Tänzen und traditioneller Musik in die spanische Welt entführen.

Drei Gänge als kulinarische Vorspeise

Drei Gänge standen auf dem kulinarischen Programm. Zuerst gab es Tapas-Teller – vegetarisch oder mit Fleisch. Danach wurde eine Paella serviert. Am Schluss gab es Kaffee und eine Nachspeise. Magna Mata präsentierten temperamentvolle spanische Tänze, die sich mit gefühlvollen Melodien und dem typischen kehligen Gesang paarten. Magna Mata, das sind die Tänzerin Bella La Paloma und der Tänzer Guido El Tallo. Begleitet wurden sie von Celedonio Garrido (Gesang) und Peer Fritze (Gitarre).

Celedonio Garrido sang und Peer Fritze spielte Gitarre. Quelle: Jens Wegner

„Das ist der erste Abend in diesem Raum. Das Podest ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Der Ort hier ist noch im Entstehen. Deshalb ist er noch nicht perfekt”, sagte Maria Kwaschik vom Kulturkombinat und begrüßte die Gäste. „Unser Konzept, Essen mit Musik zu verbinden, wollen wir fortführen. Einmal im Monat soll es eine solche Veranstaltung geben. Als nächstes steht ein Latino-Abend auf dem Programm”, kündigte sie an. Auch ein Flamenco-Kurs sei geplant. Weitere Informationen zu Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kulturkombinat-perleberg.org.

„Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Es ist heute fast ein reines Flamenco-Programm. Wir wollen nicht nur Tänze zeigen, sondern auch Musik spielen”, berichtete Peer Fritze, der durchs Programm führte. Zwischen den Stücken erzählte er Wissenswertes zu Musik und Tanz, etwa über die vielen verschiedenen Stile des Flamenco. „Vor 150 bis 200 Jahren gab es eine große Rückwanderungswelle ausgewanderter Spanier. Die meisten kamen in Andalusien an. Dort ist der Flamenco zu Hause”, sagte er.

Wie der Flamenco in Andalusien entstand

Auch Sklaven kamen dort an. Sie wurden in Andalusien „zwischengelagert”, bevor sie weiterverschifft wurden. In der Zeit waren sie aber nicht eingesperrt. Sie konnten sich frei bewegen und haben auf der Straße gefeiert, was zur Entstehung des Flamenco beitrug. „Die Fächersprache gab es auch in Spanien, nicht nur im Barock”, berichtete er zu einem Fächertanz, den Bella La Paloma zeigte. Die Mädchen konnten jungen Männer damit gewisse Zeichen geben.

Je feuriger der Tanz, desto lauter der Jubel der Gäste

Die Gäste applaudierten nach jedem Stück. Je feuriger die Musik und die Tänze, desto mehr jubelten die Gäste. Die Veranstaltung wurde unterstützt von den Kultur- und Kunstfesttagen „Prignitz-Sommer”.

Von Jens Wegner