Perleberg: Stadt will Wochenmarkt betreiben

Perleberg

Dass der Wochenmarkt in Perleberg nun wieder in die Hände der Stadt übergehen soll, ist zwar weitgehend unstrittig, wirft aber dennoch Fragen auf – vor allem bei denen, die sich noch daran erinnern, wie es vor einigen Jahren genau in die andere Richtung ging.

„Damals heilfroh, dass wir das ausgegliedert haben“

Joachim Ritter ( FDP) etwa meinte am Donnerstag im Perleberger Hauptausschuss dazu: „Wir waren seinerzeit heilfroh, dass wir das damals ausgegliedert haben.“ Für die jetzige Wiedereingliederung stimmte er am Ende aber trotzdem. Genau wie Fred Fischer (Perleberger Stadtwächter/Freie Wähler), der aber auch eine Frage hatte: „Grundsätzlich bin ich dafür, dass das in der Verwaltung angesiedelt ist“, betonte er, „aber es ist nicht gut, dass es in der Kultur angesiedelt ist.“

Bürgermeisterin Annett Jura ( SPD) ließ sich davon aber nicht beirren, betonte, dass sie die Verantwortung für diese Zuteilung habe, „und insofern bleibt es dabei“.

Diskussion über Qualität gewünscht

Thomas Domres (Linke), der sich ebenfalls noch an die Zeit erinnern kann, als der Markt ausgegliedert wurde, fragte sich, ob eine halbe Stelle für diese Aufgabe ausreiche. Annett Jura antwortete darauf, dass dies nach ihren Erkenntnissen in anderen Städten so üblich sei. „Hier bot sich das an, um zwei halbe Stellen zu einer zusammenzufassen.“

Zudem seien, vom Weihnachtsmarkt abgesehen, die Sondermärkte wie der Suren-Hansen-Markt und der Kartoffelmarkt in den normalen Markttagen aufgegangen, und die Stadt habe nicht vor, Sondermärkte neu zu platzieren.

Darauf entgegnete Thomas Domres, dass aber auch die Diskussion über die Qualität des Marktes und der Veranstaltungen geführt werden müsse und wie man die Menschen wieder an den Markt heranführe.

Bevölkerung und Händler werden befragt

Frank Riedel, Kulturamtsleiter bei der Stadt, erklärte auf eine entsprechende Frage, dass eine Befragung der Bevölkerung und der Händler zum Markt bereits laufe.

Am Ende empfahl auch der Hauptausschuss mit sechs von sieben möglichen Stimmen, dass der Markt zum 1. Januar wieder in die Hände der Stadt übergehen soll. Das letzte Wort dazu haben die Stadtverordneten am 10. Dezember.

Von Bernd Atzenroth