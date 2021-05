Perleberg: Stadtverordnete machen Groß Buchholzer glücklich

Groß Buchholz/Perleberg

In der Perleberger Stadtverordnetenversammlung mussten sich die vielen Groß Buchholzer, die gekommen waren, am Donnerstag noch zurückhaltend. „Applaus ist nicht erlaubt“, beschied sie der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Rainer Pickert.

Doch als alles vorbei war, gab es dann vor der Halle kein Halten mehr: „Wir freuen uns riesig“, brachte es Ortsvorsteherin Nadja Schwark auf den Punkt, nachdem die Stadtverordneten 177.000 Euro aus dem Stadtsäckel als weiteren Eigenanteil für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Buchholz zur Verfügung gestellt hatten.

Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgarage

„Mit dem Dorfgemeinschaftshaus, wie wir es planen zu bauen, können wir zwei Interessen der Dorfgemeinschaft befriedigen“, sagte denn auch Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura. Denn in Groß Buchholz gehören Dorf und Feuerwehr ganz eng zusammen.

Im künftigen Dorfgemeinschaftshaus, für das ein Speichergebäude umgebaut und saniert werden soll, wird die Feuerwehr den Versammlungsraum mitbenutzen und zudem einen Garagenanbau für ein Feuerwehrfahrzeug bekommen – die Wehr soll bald ein neues erhalten.

Sechs Jahre und drei Monate auf diesen Moment gewartet

Schon in der Einwohnerfragestunde hatte die Groß Buchholzer deutlich gemacht, wie dringend eine solche Einrichtung gebraucht wird. „Sechs Jahre und drei Monate haben wir an diesem Projekt gearbeitet“, erinnerte sich der Groß Buchholzer Wehrführer Joachim Jahrow, „das Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrhaus ist für unser Dorf ganz, ganz wichtig.“ Seiner Hoffnung, dass unter den Kampf für das Projekt jetzt ein Schlussstrich gezogen werden kann, erfüllte sich schließlich.

Ortsvorsteherin Nadja Schwark verdeutlichte wie auch Wehrführer Joachim Jahrow die Dringlichkeit der Investition. Quelle: Bernd Atzenroth

„Wir sind ein ganz tolles Dorf mit einem guten Zusammenhalt“, sagte dann auch Ortsvorsteherin Nadja Schwark. Auf 140 Einwohner kommen 21 Kinder, und der Ort verzeichnet weiter Zuzug. Da will man den Menschen einen schönen Dorftreff bieten und nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren, improvisieren müssen, so mit einem Außenklo neben dem alten Feuerwehrhaus.

Stadtverordneten demonstrierten Eintracht

Doch nachdem sich die Stadtverordneten in den vergangenen Jahren nicht immer einig waren, demonstrierten sie an diesem Donnerstag große Eintracht, sehr zur Freude der Groß Buchholzer. Ob Fred Fischer (Perleberg Stadtwächter/Freie Wähler), Nicole Bahr, Mattis Rusch (CDU) oder auch Joachim Ritter (FDP), der zunächst für eine andere Lösung votiert hatte – alle betonten die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. Und am Ende war das Stadtparlament einstimmig dafür.

So sieht es aus, das Feuerwehrhaus in Groß Buchholz. Die Dixi-Toilette steht daneben. Das ist kein haltbarer Zustand. Quelle: Bernd Atzenroth

Es hat ja auch lange genug gedauert. Der Grundsatzbeschluss für den Bau war bereits vor einem Jahr gefasst worden. Doch dann kam der Corona-bedingte Fördermittel-Stopp. So konnte erst in diesem Jahr der Fördermittelantrag beim Landesamt für ländliche Entwicklung und Flurneuordnung (LELF) in Neuruppin eingereicht werden.

Höhere Kosten, höherer Eigenanteil

Doch in dem Jahr seit dem Beschluss haben sich die veranschlagten Baukosten aufgrund steigender Baupreise nach einer am 3. Mai aktualisierten Rechnung um fast 80.000 Euro auf 773.161 Euro erhöht.

Zudem muss die Stadt die Kosten für den Anbau einer Feuerwehrgarage in Höhe von 208.754 Euro selbst tragen. Damit steigt der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil auf 349.856 Euro. Da im Haushalt 2019/2020 für den Eigenanteil der Stadt 173.750 Euro eingestellt, müssen jetzt noch 176.106 Euro hinzugeschossen werden. „Wir machen den Versuch, über Leader so viel wie möglich fördern zu lassen“, versicherte die Bürgermeisterin, „die Haushaltssituation lässt es zu, für den Rest aufzukommen.“

Von Bernd Atzenroth