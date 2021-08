Bad Wilsnack

In der Perleberger Polizeiinspektion hat ein 32-Jähriger kürzlich ein Fahrrad der Marke „Dartmoor“ abgegeben. Im Gespräch mit den Beamten berichtete er, dass er das Rad zuvor entwendet hatte und es nun nicht mehr benötigen würde.

Vor einem Supermarkt gestohlen

Bei der kriminalpolizeilichen Vernehmung schilderte er weiter, dass er das schwarze Mountainbike vom Typ Primal+ am 23. Juni vor einem Supermarkt in der Badstraße in Bad Wilsnack hatte mitgehen lassen.

Rahmennummer hilft nicht

Ermittlungen konnten bislang nicht zum Auffinden des rechtmäßigen Eigentümers führen. Auch eine Überprüfung der Rahmennummer blieb ergebnislos. Eventuell hat der Besitzer des Fahrrades keine Diebstahlanzeige erstattet, heißt es im Polizeibericht.

Wer kennt den Besitzer?

Deshalb bitten die Beamten nun im Hilfe und Hinweise aus der Bevölkerung. Wem gehört das auf dem Foto abgebildete Fahrrad? Wer kennt den Eigentümer des Mountainbikes? Der Eigentümer kann sich mit einem Eigentumsnachweis in der Polizeiinspektion in Perleberg melden oder sich telefonisch an die Inspektion wenden. Die Nummer lautet: 03876/71 50.

