Perleberg: Tafelkinder freuen sich über Geschenke

Perleberg

Das war eine schöne Bescherung: Etwa 70 Kinder erhielten am Donnerstagnachmittag bei der Perleberger Tafel ihre Weihnachtsgeschenke. Unsere diesjährigen MAZ-Sterntaler dienen auch dazu, die Finanzierung dieser Geschenke zu unterstützen.

Malstifte, Süßigkeiten und Fußbälle zu Weihnachten

Marlies Müller, Chefin der Prignitzer Tafeln, erklärte gegenüber der MAZ, dass 24 Bedarfsgemeinschaften mit etwa 70 Kindern bedacht werden konnten. Wegen Corona fiel zwar die in den vergangenen Jahren übliche Weihnachtsfeier aus, doch hatte die Tafel es organisiert, dass die Geschenke unter Corona-Bedingungen abgeholt werden konnten.

Das taten zwar mitunter nur die Eltern, doch meistens kamen die Kinder mit, und so gab es doch einen Hauch von Weihnachtsstimmung in den Räumen der Perleberger Tafel.

In den Paketen befanden sich unter anderem Malstifte und Süßigkeiten sowie für alle Kinder ein paar Überraschungen. Man hätte darauf geachtet, dass Pakete für Zwei- bis Vierjährige und für Fünf- bis Achtjährige gepackt wurden. Es gab spezielle Geschenke für Mädchen und Jungen.

Für die etwas älteren Jungs um die zehn Jahre wurden auch noch Fußbälle beigesteuert.

Tafel betreut 136 Bedarfsgemeinschaften, 352 Kinder,385 Erwachsene

Nach aktuellem Stand werden insgesamt 352 Kinder in der Tafel mitbetreut, davon allein 140 Migranten. 385 Erwachsene nehmen die Tafel in Anspruch. Kinder und Eltern gehören zu den 136 Bedarfsgemeinschaften in Perleberg, den 117 in Wittenberge und den 88 in Pritzwalk, die sich bei der Tafel versorgen.

Diese vielen Menschen werden von vergleichsweise wenigen betreut. Im Moment beschäftigt die Tafel in Perleberg fünf Ein-Euro-Jobber, in Wittenberge vier und in Pritzwalk drei. Sie kümmern sich auch um die Kleiderkammer und sortieren das Essen durch.

Wartezeiten bei der Lebensmittelausgabe

Auch im Corona-Lockdown bleiben die Tafeln grundsätzlich geöffnet, allerdings unter strengen Bedingungen. Und das gilt für Lebensmittel- wie Essensausgabe, wie Marlies Müller erklärte. „Wir dürfen bloß zwei Menschen gleichzeitig für die Lebensmittelausgabe hereinlassen“, sagt sie.

Außerdem werden die Körbe nach Gebrauch desinfiziert. Dabei wird streng auf das Einhalten der Abstandsregeln geachtet. Das führt zu Wartezeiten. „Die Menschen müssen halt draußen warten“, sagt Marlies Müller.

Schöne Bescherung: Die Weihnachtsfeier für Tafelkinder ist zwar ausgefallen, Geschenke aber gab es trotzdem - auch dank MAZ-Sterntalern. Quelle: Bernd Atzenroth

Nicht jedem fällt das leicht, zumal es Winter und damit draußen kalt ist. Aber ändern lässt sich dieser Umstand nicht. Nach einem Gespräch mit dem Gesundheitsamt weiß Marlies Müller aber, dass Verstöße gegen die Abstandsregeln ein Ordnungsgeld in Höhe von 50 bis 250 Euro nach sich ziehen können.

Wegen Corona: Essen auf Abstand bei der Tafel

Auch für die Essensausgabe gilt das. In Perleberg dürfen nur drei Menschen gleichzeitig Essen zu sich nehmen, in Wittenberge, wo mehr Platz ist, sind es immerhin sechs. Bei der Pritzwalker Tafel gibt es derzeit mangels eines Ehrenamtlers, der sich darum kümmern könnte, gar keine Essensausgabe.

Die Geschenke für die Kinder wurden zunächst vorfinanziert. Die Tafel erhält den Sterntaler-Spendenbetrag erst mit nach Ende der Aktion. Er kann sich also noch etwas erhöhen – Bis zum 23. Dezember nehmen wir noch Spenden entgegen, entweder per Überweisung auf unser Spendenkonto oder per Spende in einem unserer Sammelschweine.

Schon fast 3000 Euro an Spenden

Mit Stand vom Freitag, 18. Dezember, befinden sich auf dem Konto 2160 Euro. Darüber hinaus sind in Geschäften und in den Sammelschweinen auch bereits mehrere hundert Euro zusammengekommen. Dafür danken wir schon einmal recht herzlich allen, die sich bereits an der Aktion beteiligt haben. Über jede weitere Spende würden wir uns aber sehr freuen!

Hier unser Sterntaler-Spendenkonto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: Sterntaler Prignitz; IBAN: DE69 1605 0202 1001 0106 94; Verwendungszweck: Sterntaler Prignitz 2020.

Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, Poststraße 11, 16909 Wittstock, aus.

In diesem Jahr hat die MAZ mit der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin einen neuen Partner für die Sterntaler-Sammlung. Unterstützt werden vier Zwecke, auf die das Spendengeld gleichermaßen verteilt wird:

1. Kauf von Weihnachtsgeschenken für Tafel-Kinder.

2. Musikunterricht und Instrumentenkauf für Kinder aus sozial schwachen Haushalten.

3. Das Eltern-Kind-Zentrum in Pritzwalk.

4. Angebot „Gemeinsam im Alter digital sein“ der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin.

Von Bernd Atzenroth