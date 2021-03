Perleberg

Man könnte es ja übertragen sehen: Manchmal muss man dicke Bretter bohren, um seine Ziele zu erreichen. Oder aber: Wenn der Nagel nicht sofort im Holz verschwindet, dann ist Aufgeben keine Option, jedenfalls nicht für Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura. Beim Richtfest für die neue Kinderscheune im Perleberger Tierpark musste sie einen 26 Zentimeter langen Nagel in einem ziemlich sperrigen Balken versenken. Aber sie ließ sich nicht unterkriegen, und irgendwann war es dann geschafft.

Mitte 2022 soll alles fertig sein

Bis so ein Projekt umgesetzt ist, kann es auch eine ganze Weile dauern, und es ist wichtig, immer dranzubleiben. Im vorliegenden Fall sind bereits fünf Jahre ins Land gegangen, seit klar ist, dass das Vorhaben im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs realisiert werden kann.

26 Zentimeter war der Nagel lang, den Annett Jura in den Holzbalken schlagen musste. Quelle: Bernd Atzenroth

Mitte 2022 soll nach Angaben von Thomas Brigzinski alles komplett fertig sein. Seine Zimmerei hatte die Ausschreibung im September 2020 gewonnen und nach vorbereitenden Maßnahmen am 1. März mit dem Bau der Holzkon-struktion angefangen. Ebenfalls am Bau beteiligt ist die Perleberger Tiefbau.

Führungen, Workshops, Fotoausstellung und Zooschule

Und es ist im wörtlichen Sinne ein großes Projekt – man staunt über die Ausmaße des Holzbaus, der später außen wie innen ein rustikales Ambiente haben soll. 102 Quadratmeter Fläche soll der Innenraum haben, gegliedert in ein Foyer, in einen Hauptraum und einen Lagerraum.

Beim Richtfest für die neue Kinderscheune im Perleberger Tierpark (v.l.): André Beyer und Annett Jura. Quelle: Bernd Atzenroth

Führungen und Workshops eine Ausstellung mit Naturfotografie und die Zooschule – in der neuen Kinderscheune im Perleberger Tierpark, für die am Montag Richtfest gefeiert wurde, ist Einiges geplant, hauptsächlich in der Hauptsaison, aber dank eines Werkstatt-Warmluftofens ist auch eine Nutzung an kühleren Tagen möglich. Auch der Tierpark-Förderverein soll sich hier, vis-à-vis von der Gaststätte „Kleine Residenz am Tierpark“ künftig treffen.

Büro aus Sieversdorf legte das Konzept vor

2018 hatte das Büro Ellmann und Schulze aus Sieversdorf mit den Planungen begonnen und am Ende des gleichen Jahres ein aus Sicht der Stadt schlüssiges Konzept für die Freiflächengestaltung inklusive Verlegung der Zooschule auf die zentrale Freifläche im Tierpark vorgelegt. „Ein tolles Konzept“, findet die Bürgermeisterin.

Nun ging es darum, Fördermittel zu akquirieren. Anfang 2019 gab es ein positives Votum der LAG Storchenland für einer Leader-Förderung, die dann im Mai 2019 auch beim Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) in Neuruppin beantragt wurde. Genau ein Jahr später traf dann der Förderbescheid in Höhe von 50 000 Euro ein. Im Juni 2020 bewilligten dann die Stadtverordneten zusätzliche Eigenmittel.

Kiosk von der Landesgartenschau wandert nach Perleberg

Doch das Vorhaben wurde teurer, und für die Mehrkosten wurde weiteres Fördergeld nachbeantragt. Letztlich wurden von den förderfähigen Gesamtkosten für die Scheune in Höhe von rund 116 000 Euro nun 83 500 Euro aus Leadermitteln bewilligt. Das Gesamtprojekt wird insgesamt sogar eine halbe Million Euro verschlingen. 350 000 Euro davon fließen als Fördermittel, und 150 000 Euro bringt die Stadt selbst auf.

Ronald Otto, Geschäftsfüherer der GWG Perleberg-Karstädt, die auch den Tierpark betreibt. Quelle: Bernd Atzenroth

Als „Nachhaltigkeitsprojekt im Rahmen der Gesamtmaßnahme“ bezeichnete Annett Jura das Recycling eines Kiosks, der bereits bei der Landesgartenschau in Wittstock zum Einsatz gekommen ist. „Wir mussten ihn nicht mehr neu bauen; er muss nur noch umgestaltet werden“, erklärte Annett Jura. 50 000 Euro kostet das noch trotzdem – Kosten, die nicht förderfähig sind und aus dem städtischen Haushalt aufgebracht werden müssen.

Ein Stück mehr Grund zum Stolz auf den Tierpark

Auch das Außengelände rund um die neue Scheune wird großflächig umgestaltet. Einiges ist schon zu sehen, unter anderem ein ganzer Spielplatz. Hierfür fließen 267 000 Euro an Fördermitteln über Leader.

Auch die Freifläche neben der neuen Scheune wird umgestaltet, unter anderem mit vielen Spielgeräten und Sitzgelegenheiten. Quelle: Bernd Atzenroth

All das Geld ist aus Sicht der Bürgermeisterin gut investiert. Annett Jura:„Wir Perleberger können noch einmal ein Stückchen mehr stolz sein auf unseren Tierpark. Es gibt noch mehr Angebote zum Verweilen und jetzt ist er auch noch Bildungsstätte.“

Ronald Otto: „Es ist schon eine große Vorfreude da“

Ronald Otto, Chef der GWG Perleberg-Karstädt, die den Tierpark betreibt, freut sich, dass der Tierpark nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet ist.

„Der Tierpark wird rege angenommen. Es ist schon eine große Vorfreude da, dass wir die Spielgeräte nutzen können. Die 60 000 Besucher jedes Jahr werden unsere neue Mitte gut annehmen“, ist sich Ronald Otto sicher.

Von Bernd Atzenroth