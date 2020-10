Quitzow

„Ist das einer?“ Jene Frage wurde an diesem Mittwoch mehrfach gestellt. „Ja, es ist einer“, kommt wenig später als Antwort zurück. In Windeseile versammeln sich die gut zwölf Tierschützer aus Berlin und Hamburg am Straßenrand und halten gemeinsam mit der Polizei einen Lastwagen vor dem Schachbetrieb „ Vion“ in Quitzow (Stadt Perleberg ) an.

„Wir versuchen einmal im Monat an diesem Standort eine Mahnwache zu organisieren“, erklärt David Krasemann. Seit Mai 2018 gibt es diese bereits. Der 43-Jährige ist schon mehrere Jahre sehr engagiert, wenn es um das Wohl und den Schutz von Tiere geht. Er gehört der Gruppe „ Berlin Animal Save“ an, die sich für Tierrechte einsetzt.

Anzeige

Sie machen Fotos, dokumentieren und streicheln die Tiere

Auf Nachfrage erlaubt der Fahrer den Männern und Frauen, einen kurzen Blick in das Innere seines Anhängers zu werfen. Er hat Schweine geladen. Wenig später gucken Schweinenasen zwischen den Gittern hervor und suchen Kontakt. Die Tierschützer machen Fotos, dokumentieren den Zustand der Fracht und verabschieden sich von den Tieren. Einige streicheln die Schweine noch ein letztes Mal.

„Sie werden jetzt geschlachtet“, erklärt David Krasemann. Teilweise geschehe dies laut des Tierschützers unter katastrophalen Umständen. Es beginne schon beim Transport der Tiere. „Das Unternehmen Vion ist aber sehr transparent, auch wenn es um die Schlachtung geht“, meint Krasemann. Auf der Internetseite des Konzerns gibt es detaillierte Einblicke, für jeden einsehbar.

Botschaften auf Schildern und Transparenten

Genau darauf möchte die Tierschützer aufmerksam machen. „Ich habe schon viel erlebt und viel gesehen“, sagt Marion Kammin. Sie ist extra aus der Nähe von Hamburg angereist. „Mir sind schon oft die Tränen gelaufen, wenn ich gesehen habe, wie die Tiere eng an eng und unter unzumutbaren Zuständen zum Schlachter gefahren werden“, erzählt sie.

Obwohl ihre Botschaft klar ist und alle sie sichtbar mit Schildern und wehenden Fahnen für vorbeifahrende Fahrzeuge am Straßenrand hochhalten, ist den Tierschützern eines wichtig: „Wir sind friedlich“, erklärt David Krasemann. „Wir haben nicht vor, über Zäune zu klettern.“

Es gibt schon mal brenzlige Situationen

Selbiges gilt für das Anhalten der Lastwagen. „Wir fragen die Fahrer, hier passiert alles auf freiwilliger Basis“, ergänzt er. Dazu bieten die Tierschützer allen Fahrern vegane Getränke und Schokolade an, auch dann, wenn die keinen Einblick gestatten. Dennoch gab es schon brenzliche Situationen.

Einmal soll ein Fahrer eines Pkw, der hinter einem gestoppten Laster warten musste, wütend auf die Tierschützer zugegangen sein und sie angeschrien haben. Die Polizei musste sogar eingreifen. Auch an diesem Mittwoch wirkte es so, als würde ein Laster absichtlich weit rechts fahren, so dass viele Mahnwachenteilnehmer einen großen Satz zur Seite machten.

Viele Vorbeifahrende würden den Daumen hochhalten

„Es kommt häufiger vor, dass Aktivisten auch angefahren werden“, meint David Krasemann. Einschüchtern lasse sich aber niemand. Die Mehrheit signalisiert beim Vorbeifahren mit lautem Hupen oder einem sichtbaren Daumen nach oben jedoch, dass sie die Aktion durchaus gut finden.

Mit Klaus Voigt, Geschäftsführer von Vion in Perleberg, sei David Krasemann schon zwei Mal ins Gespräch gekommen. Er sei aufgeschlossen für die monatlichen Aktionen und fühlt sich nicht belästigt, sagt Krasemann über den Geschäftsführer. Dennoch möchte der Tierschützer noch einmal das Gespräch suchen. „Ich habe noch viele Fragen“, sagt Krasemann.

Von Julia Redepenning