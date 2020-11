Perleberg: Urlaubsfahrt endet vor Gericht

Perleberg

Auf der Autobahn drängeln und damit ungeschoren davon kommen? Nicht bei der Neuruppiner Staatsanwaltschaft. Sie wollte eine 45-jährige Berlinerin für besondere Rücksichtslosigkeit auf Deutschlands Straßen bestrafen. Dagegen legte die Frau mithilfe ihres Verteidigers Einspruch ein. Vor dem Perleberger Amtsgericht wurde ihr nun der Prozess gemacht. Und der hat sich für die zweifache Mutter gelohnt.

Fahrt in den Urlaub brachte Frau vor Gericht

An jenem 6. Juli 2019 wollte eine Berlinerin mit ihrer Tochter und der eigenen Mutter im Auto schnellstmöglich vorankommen. Es war die Fahrt in den Urlaub an die Nordsee, welche die angeklagte Autofahrerin nun vor Gericht brachte.

Mit ihrem Volvo soll die Frau aus der Bundeshauptstadt an diesem Tag zum Überholen auf der A 24 im Bereich Meyenburg angesetzt und einen deutlich langsamer vor ihr herfahrenden Autofahrer – ebenfalls mit einem Berliner Kfz-Kennzeichen – auf der Überholspur bedrängt haben, sich rechts einzuordnen, damit sie mit dem 230 PS starken Auto vorbeiziehen kann. „Ich habe zweimal die Lichthupe betätigt, doch es passierte nichts“, erzählte die angeklagte Autofahrerin an ihrem Verhandlungstag vor Richter Karsten Sprigode.

Vordermann auf der Autobahn rechts überholt

Fünf Minuten sei sie auf dem äußersten Überholstreifen hinter dem Fahrzeug mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde hinterher gefahren. Als der Fahrer vor ihr keine Anstalten zum Rechtsfahren machte, ergriff die Berlinerin die Initiative und überholte verbotenerweise rechts. Das gestand die reumütige Frau vor Gericht schließlich auch ein.

Doch gegen weitere Anklagepunkte der Neuruppiner Staatsanwaltschaft wehrte sich die Beschuldigte verbal mit Leibeskräften. Weder sei sie während des Überholvorgangs zu dicht an das Auto herangefahren, noch sei sie nur einen Meter vor der Stoßstange des Bedrängten zum Trotz wieder eingeschert. Ebenso wenig habe sie vom Rechtsüberholverbot mehr als einmal Gebrauch gemacht.

Vorfall via Internet erbost an die Polizei gemeldet

Das alles beteuerte die 45-Jährige vor Gericht gleich mehrmals. „Der Vordermann ist ziemlich lange links gefahren und wir hatten noch 600 Kilometer vor uns und ich wollte nicht so langsam fahren“, ergänzte sie. So überholte sie. Was die urlaubsreife Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Ihr Vordermann meldete den Vorfall via Internet erbost an die Polizei.

Über die sogenannte Internetwache der Polizei gab der 35-jährige Mann an, dass er durch das vermeintlich rücksichtslose Verhalten der Angeklagten mit seinem Pkw ins Schlingern geriet und nur mit Mühe einen Unfall verhindern konnte.

Anzeigenerstatter erschien nicht persönlich

Die Mutter der Angeklagten und ihre 16-jährige Tochter bestätigten beide, dass sie kein rücksichtsloses Fahrverhalten der Angeklagten mitbekommen haben. Während die Familienangehörigen bei Richter und Staatsanwaltschaft mit ihren Aussagen die Glaubwürdigkeit in ihre Person stärkten, hinterließ der vermeintlich Bedrängte ein ganz schlechtes Bild.

Laut Sprigode identifizierte er vorab zwar die angeklagte Berlinerin als Fahrerin, doch erschien er weder persönlich zur polizeilichen Vernehmung noch zur jüngsten Gerichtsverhandlung. Das ist schlecht für den Anzeigenerstatter. Er muss für sein Nichterscheinen gegebenenfalls ein Ordnungsgeld zahlen. Das Verfahren gegen die Berlinern aber stellte Sprigode ein.

Die Anwaltskosten trägt die Landeskasse

Gewissermaßen als Bonus gab es ein Entgegenkommen der Staatsanwaltschaft: Der Vertreter regte nämlich an, dass die Frau auch nicht auf ihren Anwaltskosten sitzen bleibt. Die trägt die Landeskasse. Für die eingestandene Ordnungswidrigkeit – das Rechtsüberholen – muss sie im übrigen auch nicht (mehr) bezahlen. Der Anspruch ist verjährt, betonte ihr Anwalt.

Von Susann Salzmann