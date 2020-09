Perleberg

Bei bundesweit 50 Hausdurchsuchungen ist die Polizei am Dienstag dem Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie nachgegangen – auch in einem Haus Perleberg. Das teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Köln am Nachmittag mit.

In den frühen Morgenstunden wurden in der Perleberger Wollweberstraße dutzende Einsatzfahrzeuge der Polizei gesichtet. Laut Aussagen eines Zeugen war ein Großaufgebot der Polizei angerückt. Die Beamten durchsuchten ein Haus in Sankt-Nikolai-Kirchstraße.

Anzeige

Verdacht auf Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie

Auf Grundlage umfangreicher Datenauswertungen der Ermittlergruppe „BAO Berg“ hatte die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) beim Amtsgericht Köln Beschlüsse für die Durchsuchungen erwirkt.

Weitere MAZ+ Artikel

Razzia in der Wollweberstraße in Perleberg. Quelle: privat

Extra für solche Fälle gründete die Polizei Köln eine "Besondere Aufbauorganisation" (BAO). In dieser Sonderermittlergruppe quälen sich zahlreiche Beamte durch Terabytes von Bild- und Videodateien. Was sie sehen, sind Szenen schwerster sexueller Gewalt an Kindern.

Potsdamer Polizei unterstützt Kollegen aus Köln

Laut einer Pressemitteilung wurden vielerorts Spezialkräfte eingesetzt. Das Polizeipräsidium Potsdam unterstützte die Kölner Kollegen und übernahm den Einsatz in der Perleberger Sankt-Nikolai-Kirchstraße mit Beamten aus Brandenburg.

„Wir sind in Perleberg für die Kollegen einer anderen Polizei tätig geworden“, hieß es am Vormittag von Seiten des Polizeipräsidiums.

Offizielle Ergebnisse werden am 2. September veröffentlicht

Vier Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen bei dem bundesweiten Einsatz leicht verletzt. Die Untersuchung ist noch nicht gänzlich abgeschlossen. Eine erste Sichtung und Bewertung sichergestellter Beweismittel in den am Einsatz beteiligten Polizeibehörden der Länder ist bereits im Gange.

Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter des ZAC in Nordrhein-Westfalen, und Kriminaldirektor Michael Esser, Leiter der BAO Berg, werden am 2. September um 11 Uhr zu den Hintergründen des bundesweiten Einsatzes, den umfangreichen Planungen im Vorfeld sowie gegebenenfalls ersten Ergebnissen der Durchsuchungen in einer Pressekonferenz Stellung nehmen.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning und Bernd Atzenroth