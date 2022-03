Perleberg: Vorbereitungen für 30. Rolandlauf

Perleberg

Man sieht sie noch im Wald, die Folgen der schweren Stürme im Februar: So mancher entwurzelte Baum versperrt weiter den ein oder anderen Weg im Perleberger Stadtforst. Dennoch: Wenn am 14. Mai die Perleberger Rolandläufer auf die Strecke durch den Stadtforst gehen, dann können sie sicher sein, dass dies nicht in einen Hindernislauf ausartet.

Das jedenfalls hat die Streckenbesichtigung durch das Organisationsteam am vergangenen Samstag ergeben. Mit dabei waren unter anderem die Laufleiterin Stefanie Diete und der Laufveteran Peter Krips.

30. Perleberger Rolandlauf auf traditioneller Strecke

Nach zweimaligem, coronabedingtem Ausfall soll nun endlich am 14. Mai der Startschuss zur 30. Auflage des traditionellen Laufs gegeben werden, den die MAZ seit dem Beginn im Jahr 1991 unterstützt.

Dabei können sich langjährige Teilnehmer auf die Rückkehr zur traditionellen Routenführung durch Tierpark und Stadtforst freuen, zumindest weitgehend. „Wir wollen wieder zur vertrauten Strecke zurückkehren“, sagt dazu Stefanie Diete.

Sieben-Kilometer-Runde durch den Perleberger Stadtforst

Denn die etwa 6,6 Kilometer lange Traditionsrunde wird dabei auf etwas mehr als sieben Kilometer verlängert – zum Glück gut machbar, weil man einfach zwei sturmgeschädigte Streckenstücke gut umlaufen kann und die Route dadurch automatisch länger wird.

Angeboten werden unter anderem als Wettkampfläufe ein Sieben-Kilometer-Lauf (also eine Runde) und erstmals ein Prignitz-Halbmarathon im Rolandlauf, also 21,1 Kilometer oder drei Runden im Wald.

Von Bernd Atzenroth