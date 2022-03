Perleberg: Vorschläge für den Bürgerhaushalt gesucht

Perleberg

Bei der Rolandstadt Perleberg sind bereits einige Projektvorschläge für den Bürgerhaushalt 2023 eingegangen. Sie reichen von einem „Jedermann-Flohmarkt“ und „Telefonzellen zu Bücherkisten (umfunktionieren)“ bis hin zur „Verbesserung Umfeld Stadtkaserne“ oder auch „Buschbackofen“ sowie „Spiel und Spaß für alle“.

Projekte von bis zu 5000 Euro

Bis zum 31. März ruft die Verwaltung alle Einwohnerinnen und Einwohner Perlebergs und der dazugehörigen Ortsteile, die mindestens 16 Jahre alt sind, dazu auf, ihre Ideen einzureichen. Der Projektvorschlag darf die Gesamtkosten von 5000 Euro nicht übersteigen und muss der Allgemeinheit zugute kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Eingereicht werden können die Ideen für den Bürgerhaushalt über ein Formular per Post an die Rolandstadt Perleberg, Großer Markt, 19348 Perleberg oder per E-Mail an folgende Adresse: buergerhaushalt@stadtperleberg.de.

Abstimmung im Herbst 2022

Alle eingegangenen Projektvorschläge werden eingehend geprüft, bevor sie zur Abstimmung zugelassen werden. Nur gültige Vorschläge gehen dann in die Abstimmung, die im Herbst 2022 erfolgen wird. Neu in diesem Jahr ist, dass es neben der vierwöchigen Präsenzabstimmung auch eine Onlineabstimmung geben wird.

Die ausführlichen Modalitäten zum Perleberger Bürgerhaushalt können auf der Internetseite der Rolandstadt unter www.stadt-perleberg.de (Rubrik Bürgerhaushalt) eingesehen werden. Dort ist auch das Formular zur Einreichung der Projektvorschläge zu finden.

Von MAZonline