Perleberg: Wachwechsel der Bundeswehr beim Gesundheitsamt

Perleberg

Im Namen der Kreisverwaltung Prignitz hat sich Manuel Schmidt dieser Tage bei den neun Bundeswehrsoldaten bedankt, die den Landkreis im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützt haben.

„Guten Job gemacht“

Der kommissarische Leiter des Sachbereiches Hilfe in besonderen Lebenslagen/Betreuungsbehörde sagte an die Truppe gerichtet: „Chapeau! Sie haben einen guten Job gemacht, gerade wenn man den Montag mit der Anzahl der höchsten Corona-Neuinfektionen im Landkreis und den damit verbundenen enormen Arbeitsaufwand der Kontaktnachverfolgung betrachtet.“ An besagtem Montag hatte es 304 Neuinfektionen in der Prignitz gegeben.

Die Soldaten konnten am Dienstag ihre Nachfolger in die Arbeit der Kontaktnachverfolgung einweisen, die erneut von der Flugabwehrraketengruppe 21 aus Prangendorf bei Rostock kommen. Das entsprechende Amtshilfegesuchen des Landkreises zur Unterstützung wurde bereits bis zum 22. Februar 2022 verlängert.

Positives Feedback aus der Bevölkerung

Schmidt unterstrich bei seiner Dankesrede noch einmal den Bedarf des Gesundheitsamtes aufgrund der aktuellen Lage und zeichnete dabei auch ein durchweg positives Bild, was er von den Bürgern erhalte, die aufgrund von Quarantänemaßnahmen von den Soldaten kontaktiert werden mussten. Traditionell verabschiedete er die Soldaten mit einer kleinen Aufmerksamkeit: dem Einsatz-Coin des Landkreises Prignitz.

