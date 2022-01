Perleberg

Rechtfertigt die Sorge ums Leben des eigenen Kindes eine Schwarzfahrt? Mit dieser Frage und dem von Straftaten geprägten Lebenslauf von Marco M. (Name von der Redaktion geändert) hat sich kürzlich das Perleberger Amtsgericht beschäftigt.

Zum achten Mal auf der Anklagebank

In seinen jungen Jahren saß der Prignitzer nun inzwischen das achte Mal auf der Anklagebank eines Gerichtes. Bei seiner letzten Straftat hoffte der 32-jährige Wiederholungstäter aber nicht ganz unberechtigt auf Verständnis bei Staatsanwältin und Richter. Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, hatte er sich an jenem ersten Juni-Tag 2021 hinter das Lenkrad des vor seiner Haustür stehenden Fahrzeuges gesetzt, das er überhaupt nicht hätte fahren dürfen. Mit dabei waren auch: seine Freundin und das gemeinsame Baby.

Auch die Mutter besitzt keinen Führerschein

Um das gemeinsame Kind ins Prignitzer Kreiskrankenhaus zu bringen, setzte sich der junge Mann hinters Lenkrad. Kein Fahrer stand parat; auch die Kindesmutter besaß keinen Führerschein; die Eltern des Paares arbeiteten und auch Freunde oder Bekannte hätten die Familie nach Angaben des Beschuldigten nicht nach Perleberg bringen können – dabei wurde den jungen Eltern sogar der schnellstmögliche Besuch des Krankenhauses vom Klinikpersonal geraten. Bei dem damals anderthalbjährigem Baby bestand Gefahr einer Dehydration, eines akuten Flüssigkeitsmangels, erzählte der Kindsvater.

Angeblich kein Notarztwagen verfügbar

Selbst zu fahren, sei dabei nicht das erste Mittel der Wahl gewesen. „Meine Freundin rief abends beim Krankenhaus an. Dort wurde ihr aber gesagt, dass kein Notarztwagen verfügbar wäre“, erzählte Marco M. dem Gericht und begründete damit auch die Schwarzfahrt. Das angemeldete Auto stand direkt vor der Tür des Pärchens. „Wir hatten einen Bekannten, der für uns Fahrten erledigt hat. Mit dem haben wir uns aber zerstritten“, sagte der Angeklagte.

Blieb die rund 35 Kilometer lange Hinfahrt zum Krankenhaus von der Polizei noch unentdeckt, wurde die Familie auf dem Rückweg von der Polizei angehalten. Routinekontrolle. Marco M. wies kein auffälliges oder ungewöhnliches Fahrverhalten auf, bestätigte der 31-jährige Polizist im Zeugenstand. In der Pritz­walker Straße in Perleberg gestand Marco M. der Polizei dann sofort, gar keinen Führerschein zu besitzen. Dass das junge Paar in der verzweifelten Situation beim Mangel an Fahrern nicht daran dachte, mit der 112 den Notruf zu wählen, hielten Richter Karsten Sprigode und die Neuruppiner Staatsanwaltschaft dem Mann vor. Mehr als eine Entschuldigung mit gesenktem Kopf und einem nüchternen Verweis auf die Verzweiflung in den bangen Stunden brachten die Eltern vor Gericht nicht heraus.

Kein Essen und keine Getränke für das Kind dabei

„Warum haben Sie auf der Rückfahrt niemanden angerufen, der Sie hätte fahren können?“, wollte Richter Sprigode von der 21-jährigen Mutter wissen. Bekannte in Perleberg aber hätten nach ihren Aussagen nicht reagiert. Man wollte so schnell als möglich nach Hause. „Wir hatten nichts für das Baby dabei: kein Trinken, Essen und so weiter“, zählte die Kindsmutter auf. An das Wählen des Notrufes habe man auch in dieser Situation kurz vor Beginn der Rückfahrt nicht gedacht.

„Zum Fahren überredet“

Eine Teilschuld nahm die junge Pritzwalkerin aber auch auf sich. „Ich habe meinen Freund mit sehr viel Nachdruck zum Fahren überredet“, blickte die Zeugin schuldbewusst nach unten. Aus Angst um das Kind, das anderthalb Tage kaum etwas getrunken oder gegessen hatte und unter Durchfall litt. Auf einen großen Mitleidsbonus konnte Marco M. aber nicht hoffen. Dafür war er in der Vergangenheit zu oft wegen derselben Straftat ertappt worden. Fünf der sieben Eintragungen im Bundeszentralregisterauszug entstanden durch Schwarzfahrten. Für die letzte Schwarzfahrt kassierte er nun eine elfmonatige Freiheitsstrafe. Die Bewährung dafür dauert sogar noch bis 2024 an.

Neun Monate sollte der Prignitzer für seine Tat büßen. „Der Gesundheitszustand des Kindes war wichtiger, ist aber kein Entschuldigungsgrund“, stellte die Staatsanwältin klar. Richter Sprigode ließ trotz allem Gnade walten. Durch seinen Sohn konnte das Knast-Schicksal für den Vater gerade noch abgewendet werden. Die verhängte zehnmonatige Freiheitsstrafe wird für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. „Wäre die Situation mit Ihrem Kind nicht gewesen, dann hätte man sich nicht mehr über eine Bewährung unterhalten brauchen“, begründete Richter Sprigode die Entscheidung des Gerichts.

Von Susann Salzmann