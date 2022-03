Perleberg: Wegebau an der Beguinenwiese

Perleberg

Manchmal ist es die normative Kraft des Faktischen, die das Handeln vorgibt. Gut zu sehen ist das derzeit in Perleberg an der Beguinenwiese. Auf dem Areal vor der Rolandschule war vor nicht allzu langer Zeit ein geschwungener Weg zwischen Ziegelhof- und Jungfernbrücke direkt am Stepenitzufer errichtet und befestigt worden. Wer hier aber nur durchging, nahm hernach wie eh und je den direkten diagonal zwischen den Brücken verlaufenden Weg.

Radweg von Sophienstraße zur Neuen Mühle wird in Angriff genommen

Nun hat sich die Stadt dieser Tatsache gebeugt und befestigt auch dieses vielleicht 50 Meter lange Stück. „Das ist der Pfad, den die Bürgerinnen und Bürger nutzen“, sagte dazu Bürgermeisterin Annett Jura auf der Sitzung des Perleberger Hauptausschusses am Donnerstag. In der kommenden Woche werden die Arbeiten an dem Weg bereits beendet sein.

Bei gleicher Gelegenheit kündigte das Stadtoberhaupt auch an, dass am 28. März mit der angekündigten Modernisierung der überregionalen Radwege auf Perleberger Stadtgebiet begonnen wird. Los geht es von der B 189 in Richtung Neue Mühle, danach folgt der zweite Abschnitt von der Sophienstraße bis zur Brücke der B 189 über die Stepenitz. Im Zuge der Arbeiten werden auch eine Reihe von Rastplätzen an den überregionalen Radwegen instandgesetzt oder geschaffen (siehe Seite 21).

Großer Markt 10 in Perleberg: Warten auf andere Baumaßnahmen

Apropos normative Kraft des Faktischen: Es gibt gute Gründe, warum der Ausbau des Hauses Großer Markt 10, in dem die Stadtbibliothek und die Stadtinformation einziehen sollen, noch auf sich warten lässt. Denn auf beiden Nachbargrundstücken laufen Arbeiten, die vorher abgeschlossen sein müssen.

„Es gibt Abbrucharbeiten am Großen Markt 9. Wir müssen mit den weiteren Arbeiten am Großen Markt 10 warten, bis die fertig sind“, sagte dazu Annett Jura. Gewartet werden muss auch auf die Fertigstellung der Außenanlagen am Gebäude Großer Markt 11.

Beim Sankt-Nikolai-Kirchplatz hingegen wird die grüne Mitte bis Mitte April fertiggestellt sein. Dann wird es auch einen Termin zur Fertigstellung geben.

Von Bernd Atzenroth