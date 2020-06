Perleberg: Weiter Ölsperre auf der Stepenitz

Perleberg

Auch eine Woche, nachdem ein Ölteppich auf der Stepenitz in Perleberg beseitigt werden musste, liegt in Höhe des Stepenitzwehrs immer noch die damals angebrachte Ölsperre.

Der Grund dafür: Zwar ist das Rohr, aus dem in Höhe der Eisenbahnbrücke über den Fluss am vergangenen Freitag Dieselöl ins Wasser floss, erfolgreich abgedichtet worden, doch läuft die Ursachensuche noch immer. „Die Ölsperre bleibt aus Sicherheitsgründen so lange drin, bis wir das geklärt haben“, sagt dazu Bernd Lindow, Sachbereichsleiter Umwelt in der Prignitzer Kreisverwaltung.

Ursachensuche gestaltet sich nicht einfach

„Wir sind intensiv dabei, mit den Grundstückseigentümern zusammen der Sache auf den Grund zu gehen“, erklärte Bernd Lindow. Denn das gestaltet sich nicht ganz einfach.

Am Abend des Einsatzes war angenommen worden, dass besagtes Rohr zu der alten Aral-Tankstelle gehört, die 2016 abgebaut worden war. „Die Vermutung lag nahe, denn woher sollte sonst das Dieselöl herkommen?“ hieß es dazu aus Feuerwehrkreisen gegenüber der MAZ.

Lindow : „ Tankstelle wurde ordnungsgemäß zurückgebaut“

Doch wirklich bewiesen ist das noch nicht. Und auch wenn Lindow dies ebenfalls für eine Möglichkeit hält, so gibt es auch Punkte, die das fraglich erscheinen lassen. Denn der Rückbau der nach der Wende errichteten Tankstelle ist laut Lindow im Jahr 2016 genau protokolliert worden. „Die Tankstelle wurde ordnungsgemäß zurückgebaut, auch unter behördlicher Begleitung“, betonte der Fachmann in der Kreisverwaltung.

Das Feuerwehrschlauchboot kam auf der Stepenitz in Höhe der Eisenbahnbrücke zum Einsatz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Außerdem handelt es sich bei dem Rohr, aus dem der Diesel in die Stepenitz floss, nach Lindows Angaben um ein Stahlrohr – was im Zusammenhang mit einer Tankstelle wohl ungewöhnlich ist.

Unmittelbare Gefahr gebannt, doch niemand geht ein Risiko ein

Nun muss geprüft werden, wohin das Rohr führt, um der Ursache des Ölteppichs auf den Grund zu gehen. Erst danach wird der jetzt provisorische Verschluss durch eine endgültige Lösung ersetzt.

Zwar ist die unmittelbare Gefahr zunächst gebannt. Doch will niemand ein Risiko eingehen, dass nicht doch weiteres Öl in den Fluss einsickern, bis klar ist, woher es wirklich kommt.

Großeinsatz am vergangenen Freitag

Der Öleintrag im Fluss hatte am vergangenen Freitagabend zu einem stundenlangen Einsatz der Perleberger Feuerwehr auf der Stepenitz geführt, der kurz nach 18.30 Uhr begann und bis nach Mitternacht andauerte.

Großeinsatz für die Perleberger Feuerwehr: Auf der Stepenitz war Öl zu beseitigen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Besonders viel Öl hatte sich unter der Eisenbahnbrücke angesammelt. Dort war eine größere Fläche bedeckt. Nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Untere Wasserbehörde und die Polizei waren vor Ort vertreten. Sie nahmen Proben und versuchten, den Verursacher ausfindig zu machen. Dabei kam auch das Perleberger Feuerwehr-Schlauchboot zum Einsatz.

Wittenberger Feuerwehr half beim Verschluss des Rohrs

Außerdem wurde die Wittenberger Feuerwehr um Mithilfe gebeten, die für die Ölbekämpfung ausgerüstet ist. Bei ihr wurde eine Blase angefordert, um damit das Rohr abdichten zu können. Das gelang schließlich. Die Wittenberger halfen schließlich auch bei der Ölsperre, die wenige hundert Meter flussabwärts gebaut wurde.

Die Tankstelle ist schon von Jahren eigentlich komplett abgebaut worden – wo sie war, ist eigentlich Wiese. An das Rohr kamen die Katastrophenschützer nur vom Goethepark aus heran – es befand sich direkt auf der anderen Seite.

Die hinzugerufene Firma Becker Umweltdienste pumpte den Dieselteppich ab.

Einen ähnlichen Einsatz hatte die Perleberger Feuerwehr zuletzt im Jahr 2007, als von der Wittenberger Straße aus Öl in die Stepenitz floss.

Von Bernd Atzenroth