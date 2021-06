Perleberg

Seit Montag dürfen alle Prignitzer Grundschüler wieder in ihren Klassenzimmern lernen. Ab der kommenden Woche folgen ihnen auch die Schüler der weiterführenden Schulen. Die Jugendlichen dürfen ebenfalls vom Distanz- in den Präsenzunterricht wechseln. Die strengen Hygieneregeln jedoch bleiben – vorerst aber nur bis zum 23. Juni. An diesem Tag beginnen in Brandenburg die Sommerferien.

Die Freude über die Öffnung der Schulen hält sich jedoch bei einigen in Grenzen.

Perleberger Schulleiter sieht die Öffnung kritisch

„Ich bin mir nicht sicher, ob die Öffnung der weiterführenden Schulen jetzt ein richtiger Schritt ist“, sagt Schulleiter Veit Goralczyk-Pehl vom Perleberger Gymnasium. Seine Meinung begründet er wie folgt: „Wir haben uns in den vergangenen Monaten der Pandemie gut an das Wechselsystem gewöhnt, Schüler und auch Lehrer – und jetzt sollen sie alle für die letzten zweieinhalb Wochen wieder in voller Klassenstärke in die Klassenzimmer zurück und sich einem hohem Risiko aussetzen? Das halte ich für falsch.“

Denn ab Montag werden die Klassen nicht mehr wie während des Wechselunterrichts in Gruppen aufgeteilt. Damit werden Klassen mit teilweise über 30 Schülern wieder in einem Raum unterrichtet – ein weiterer Punkt, den Pehl kritisch sieht. „Wir haben uns sehr gut mit der Situation arrangiert und konnten in kleinen Gruppen konzentriert arbeiten und den Stoff gut nachholen“, sagt der Direktor, „ich fände es sehr schade, wenn wir all unsere Ziele und dadurch alle Schüler und auch alle Lehrer einem so hohem Risiko ausgesetzt werden.“

Es wird keine Noten mehr geben

Zumal keine Noten mehr vergeben werden. Die Fachkonferenzen beraten sich in der nächsten Woche, im Anschluss werden die Zeugnisse geschrieben. Obendrein müssen alle Schüler zweimal in der Woche einen negativen Corona-Test vorweisen, um die Schule überhaupt betreten zu dürfen. In Perleberg wird dieser jeweils am Montag und am Donnerstag verlangt.

Das sorgt für weiteren Ärger, denn nicht alle Eltern und Schülern sind mit dieser Regel einverstanden, wie ein Fall am Perleberger Gymnasium kürzlich zeigte. Besagter Schüler muss ab Montag selbstständig und alleine lernen – von zuhause aus und ohne Lehrer.

Abiturienten bekommen ihre Zeugnisse

„Es gibt in Deutschland zwar keine Testpflicht“, sagt Pehl, „aber ohne einen negativen Test darf der Schüler die Schule nicht betreten.“ Ein Anspruch auf Lernen im Distanzunterricht existiert nicht.

Immerhin gibt es – trotz des bevorstehenden Rummels – auch positive Nachrichten für die Abiturienten: So sind sie gut durch ihre stressige Prüfungsphase gekommen. In der kommenden Woche stehen nur noch vereinzelte zusätzliche oder freiwillige mündliche Prüfungen an. Auch für die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse gibt es jetzt eine Alternative. Ursprünglich sollte diese in der Perleberger Rolandhalle stattfinden. Dort befindet sich aktuell aber das Impfzentrum.

Nun werden die Absolventen auf die Sporthalle der Oberschule ausweichen. Zudem erlaubt es die aktuelle Eindämmungsverordnung sogar, dass bis zu 200 Personen an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. „Ich bin sehr stolz auf meine Schüler und besonders über den aktuellen Abiturjahrgang“, sagt Veit Goralczyk-Pehl, „alle haben sich den schwierigen und vor allem unerwarteten Situation gestellt. Das zeugt von einer hohen Kompetenz.“

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning