Perleberg

Ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Plattenburg musste sich wegen Körperverletzung vor dem Perleberger Amtsgericht verantworten. Am 11. April 2020 soll Anton B. (Name von der Redaktion geändert) nach einem heftigen Streitgespräch auf seine Stieftochter losgegangen sein. Die Stimmung soll im Vorfeld schon geladen gewesen sein, weil der Prignitzer seinen Stiefenkel beleidigte und ihn als „Parasit“ bezeichnet haben soll.

Stiefenkel als „Parasit“ beleidigt

Vieles von dem, was der Neuruppiner Staatsanwaltschaft vorlas, dementierte der Angeklagte. Nicht seine Stieftochter sei das Opfer in diesem Fall, sondern er selbst. „Sie kam wie eine Furie auf mich zu und schlug mich rechts, links und so weiter“, sagte er. Daher habe er auch sein blutunterlaufenes Auge. Überhaupt habe er aus Notwehr gehandelt. Die 31-jährige Stieftochter dementierte das wiederum: An Schläge erinnere sie sich nicht.

Umzug aus Berlin aufs Land

Die Berlinerin zog März 2020 mit ihrem kleinen Sohn in das kleine Haus in der Prignitz. Dort lebten ihre Mutter und ihr Stiefvater. An den Wochenenden, wenn Anton B. im Haus war, lebte es sich mit drei Zimmern besonders beengt. Wenn alle zusammentrafen, wurde es häufiger laut. Streitpunkt am Tattag war das Füttern des Hundes. Nach Ansicht der Stieftochter habe der Angeklagte seinen Hund nicht korrekt ernährt. Aus Gründen des Tierwohls sah sie sich verpflichtet, Anton B. darauf anzusprechen.

Keine sachliche Diskussion möglich

Eine sachliche Diskussion war offensichtlich nicht möglich: Nur kurze Zeit später warf sie ein nasses Geschirrtuch in sein Gesicht. Die Brille des Angeklagten soll dabei zersprungen sein. Es kam zu einer Rangelei, die auf dem Boden endete. „Er lag komplett auf mir und ich wollte einfach nur wieder Luft bekommen“, sagte die Zeugin und ergänzte: „Er wog damals 120 Kilogramm, ich 50.“ Quetschungen an den Handgelenken sowie Kopf- und Beckenschmerzen waren die Folge der Rangelei, erinnerte sich die junge Mutter.

Ob Anoin B. von allein wieder von der schmächtigen Frau abgelassen hätte, kann niemand mit Sicherheit sagen. In jener Situation wurde die Mutter zur Retterin in der Not. Die 61-Jährige kam aus dem Bad und griff ein. „Ich habe ihn getreten, aber nur in Angst und Panik um meine Tochter“, erklärte die Prignitzerin dem Vorsitzenden Richter Karsten Sprigode. Bei anderen Fragen – etwa nach dem Charakter ihres Noch-Ehemannes – war sie weniger redefreudig. Ihr Schweigen brach sie erst auf wiederholte Nachfrage des Richters. „Er ist ein Choleriker; schnell aufbrausend“, sagte sie.

Angeklagter soll Choleriker sein

Dass der Stiefvater cholerisch sein soll, hatte bereits ihre Tochter Minuten zuvor im Zeugenstand ausgesagt. Um zu verdeutlichen, dass er sich nicht nur in dem einen angeklagten Fall ungebührlich verhalten haben soll, erzählte die Tochter von Situationen, die sie von ihrer Mutter erfahren haben will. Auch ihr gegenüber soll der Mann übergriffig gewesen sein. Die Mutter selbst erzählte im Gericht nichts davon, sie wurde allerdings auch nicht konkret danach gefragt.

Ein wenig Verständnis vom Gericht

Von cholerischen Anflügen beim Angeklagten war während des Prozesses nichts zu bemerken. Vielmehr erntete er von der Staatsanwaltschaft ein wenig Verständnis dafür, nach harter Arbeitswoche ohne Mitentscheidungsrecht am Wochenende auf die unliebsame Stieftochter zu treffen. „Unschuldig an der Situation sind Sie nicht, die Stieftochter aber auch nicht“, konstatierte Richter Sprigode. Er regte die Einstellung des Verfahrens an. Allerdings soll Anton B. für seinen Ausraster bezahlen.

Geldstrafe von 1500 Euro

Der nicht vorbestrafte 62-Jährige wurde vom Gericht zu einer Strafe von 1500 Euro verurteilt. Die hat er bis Mitte Juni 2022 an die Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom Deutschland e.V. zu zahlen.

Von Susann Salzmann