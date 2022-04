Perleberg: Wie eine Bankangestellte einen Betrugsfall verhinderte

Perleberg

Ein 68-jähriger Geschäftsführer einer Perleberger Firma ist am Dienstag darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass per Post ein auffälliger Überweisungsträger bei seiner Hausbank eingegangen war. Einer Mitarbeiterin des Geldinstituts war der Vorgang aufgefallen.

Demnach sollte ein Betrag von 9570 Euro an eine weibliche Person überwiesen werden. Die Bankangestellte informierte die Buchhaltung der betroffenen Firma. Dadurch konnte der Betrug verhindert werden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline