Perleberg: Wie man sich vor dem Wolf schützt

Perleberg

„Guck mal, da ist ein Wolf!“, ruft der kleine Junge. Dabei hat er gerade mit seinen Eltern den Perleberger Tierpark verlassen. Leicht verängstigt schmiegt sich der Kleine an seine Mutter, während daneben eine ganze Schar von etwa 20 Leuten, jung und alt, um den vermeintlichen Wolf und seinen Halter herum sitzt und gespannt dessen Ausführungen lauscht.

Wolfhunde sind Hunde mit einem Wolfsanteil

Nein, ein Wolf ist es nicht, den Thomas Frost hier seinem Publikum noch einmal präsentiert, sondern sein Wolfhund Dakota. Wolfhunde sehen Wölfen aus guten Gründen sehr ähnlich. Ihre Vermischung mit Wölfen liegt noch nicht so lange zurück, so dass sie sowohl optisch als auch vom Wesen her große Ähnlichkeiten aufweisen.

Zum Schluss zeigt Thomas Frost noch einmal vor dem Tierpark seine Dakota - und die zeigt ihre Zähne. Quelle: Bernd Atzenroth

Tschechoslowakische Wolfhunde wie Dakota sind laut Thomas Frost Ergebnis einer Kreuzung aus Schäferhunden und Karpatenwölfen – Dakota ist ein Wolfhund der siebten Generation, womit der Wolfsanteil nicht mehr groß ist.

Schon seit Jahrzehnten keine Wölfe mehr eingekreuzt

Neben Dakota hat Frost auch seinen Wolfhundemix Ghost mitgebracht, bei dem der Wolfsanteil noch etwas größer ist. Bei beiden offiziell anerkannten Rassen sind aber schon seit Jahrzehnten keine Wölfe mehr eingekreuzt worden.

Wolfhund Ghost ist ein wenig ängstlicher als der andere Hund von Thomas Frost. Quelle: Bernd Atzenroth

Zunächst unternahm Frost mit seiner Gruppe eine kleine Wanderung und stellte die beiden Tier dabei vor. Außerdem hatte er eine Menge Infos über Wölfe parat und versuchte, mit ein paar Vorurteilen gegenüber Meister Isegrim aufzuräumen.

Mit sechs Jahren ins Wolfsgehege geklettert und den Alphawolf gestreichelt

Thomas Frost ist fasziniert von Wölfen, so sehr, dass er zum Wolfsscout im Wildpark Mecklenburg-Vorpommern bei Güstrow geworden ist und selbst Wolfhunde hält. Bereits mit sechs Jahren kletterte Frost in ein Wolfsgehege und streichelte den Alpha-Wolf.

Nichts passierte, aber es hat etwas mit ihm gemacht, wie er heute sagt. Schon mit zehn Jahren wurde seine Beschäftigung mit dem Wolf intensiver. Der heute 35-Jährige hat ihm sein Leben verschrieben.

An seinem Wissen über die Spezies ließ er am Samstag bei einer Wolfhundewanderung mit anschließender Fütterung der Wölfe im Perleberger Tierpark interessierte Prignitzer teilhaben. Eins stellt er klar: „Ich werde den Wolf nicht als Kuscheltier darstellen. Das ist er nicht.“ Sagte es, und warf ein Stück Rindfleisch über den Zaun zum Wolfsgehege im Tierpark – wofür er aber bei einer Führung aus Prinzip nie ins Gehege hineingehen würde.

Thomas Frost : „Der Wolf ist das Schlüsseltier im Wald“

Hier erklärt Frost, was Alpha-, Beta- und Omegawölfe sind und warum die Wölfe, denen es gelungen ist, einmal aus diesem Gehege zu entkommen, nicht mehr hierhin zurückkehren können und deshalb in einem anderen Gehege untergebracht sind: Die Meute der anderen würde sie nicht zurückkehren lassen und sogar zerfleischen.

Der Wolf ist aber auch aus Thomas Frosts Sicht nicht das Monster, als das er in manchen Darstellungen heute wieder erscheint. Er sieht ihn sogar als gut für den Artenschutz an, er sei „das Schlüsseltier im Wald“, auch wenn dies viele nicht wahrhaben wollten.

Der Mythos vom „Blutrausch“ ist ein Mythos

So will Frost den Mythos vom Blutrausch widerlegen, in den ein Wolf kommen könne. „Den Blutrausch gibt es nicht“, sagt Frost, „sondern nur die Aktivierung des Jagdtriebs.“ Der Wolf schaue sich tagelang einen Bereich an, bevor er zuschlage. „Der Schäfer hätte das dann eigentlich mitkriegen müssen“, findet Thomas Frost. Schließlich hinterlasse der Wolf Spuren. Wenn Weidehalter ihre Tiere schützen wollen, dann müssten sie das direkt am Zaun tun, bevor der Wolf dazu kommt, ihn zu passieren.

Warten auf die Fütterung: Wölfe im Perleberger Tierpark. Quelle: Bernd Atzenroth

Bauer und Schäfer müssten dem Wolf genau hier eine „Todesangst machen“, und das mit häufiger Wiederholung. Dann werde der Wolf die Stelle meiden, und das trage zum Schutz der Weidetiere bei. Als weiteres Schutzmittel sieht Frost Ledermanschetten um den Hals von Schafen. Schließlich töte ein Wolf immer per Kehlbiss, und die Manschette könne dies verhindern.

Plädoyer gegen Drückjagden

Und: „Früher wusste man noch, wie man sich vor dem Wolf richtig schützt“, sagte er, „vielleicht sollte man mal alte Bücher lesen.“

Drückjagden sollten aus seiner Sicht der Vergangenheit angehören. Es gebe einen direkten Zusammenhang mit Wolfsrissen. Die natürliche Nahrungsgrundlage würde so weggetrieben, weshalb der Wolf anderswo Ersatz suche.

Hundehalter sollten ihre Tier nicht von der Leine lassen

Hundehalter können ihre Hunde vor Wölfen schützen, indem sie sie nicht von der Leine lassen. „Sie sind der Schutz, Sie können sich vor ihren Hund stellen“, sagte er dann noch vor seinem teilweise ungläubigen Publikum. Wenn der Wolf zwischen Hundehalter und Hund stehe, „dann stampfen Sie auf oder springen einfach hoch“.

Einen allzu romantisierten Blick auf seine Wolfhunde sollte man aus seiner Sicht aber auch nicht haben. Den hat seine Zuhörerschaft auch nicht, die zwischen Faszination und ein wenig Nervenkitzel schwankt.

Wer Wolfhunde halten will, sollte sich gut mit Wölfebn auskennen

„Man muss sich wirklich gut mit Wölfen auskennen und mindestens einen Hundezwinger haben, wenn man sie halten will“, sagt Frost. Wolfhunde seien keine Tiere für die Stadt. „Es sind wundervolle Tiere, aber man muss sie händeln können.“ Und man sollte sich vom Gedanken an Urlaub verabschieden.

Die Frage, ob der Wolfsanteil einen Wolfhund gefährlicher macht, beantwortet er eindeutig: „Das Gefährliche im Wolfhund ist der Hund“, sagt er. Der Wolf sei scheuer und habe eine natürliche Beißhemmung. Eine Begegnung im Wald ist dennoch nicht ohne. „Wenn Sie im Wald sind und auf einen Wolf treffen, dann sollten Sie stehenbleiben und möglichst einen Knüppel in die Hand nehmen.“ Frost rät dazu, sich rückwärts zu entfernen, um nicht den Jagdtrieb des Wolfs zu wecken, selbst dann würde der Wolf noch eine Weile mitlaufen.

Weitere Termine sind im Perleberger Tierpark für Wolfhundewanderungen fix: am 8. August um 16 Uhr, am 22. August um 17 Uhr und am 12. September um 17 Uhr. Infos unter 0174/4 09 57 06.

Von Bernd Atzenroth