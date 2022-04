Perleberg

Mehreren Frauen sind in der Nacht zu Ostersonntag in Perleberg offenbar K.o.-Tropfen oder Tabletten in ihre Getränke gegeben worden. Eine 16- und eine 23-Jährige wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Anzeigenaufnahme im Nachtclub meldeten sich zwei weitere Frauen. Eine klagte über Unwohlsein, die andere entdeckte im Strohhalm ihres Getränkes eine Pille und konnte diese noch ausspucken, teilte die Polizei mit.

Vor Ort nahm die Polizei mehrere Strafanzeigen auf und stellte die Personalien der anwesenden Personen fest. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline