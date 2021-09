Perleberg

In Perleberg ist es in den vergangenen zwei Jahren trotz Corona gelungen, den Leerstand um 25 Prozent zurückzudrängen“, attestiert Jens Knauer. Ein Patentrezept zur Belebung der Innenstädte gebe es aber nicht, so der Leerstandsmanager für Perleberg und Wittenberge. Jede Stadt müsse ihren eigenen Weg finden.

Perleberg scheint auf einem guten Weg zu sein. Diesen Eindruck hinterlässt ein Rundgang mit Jens Knauer durch die historische Altstadt. Wenig Leerstand, originelle Läden und Projekte, einige Baustellen – und der berühmte Roland, der gerade saniert wird. In der Bäckerstraße, der Haupteinkaufsstraße der Stadt, ist nur ein Objekt nicht vermietet. Dies ist auch das Verdienst von Jens Knauer, der seit zwei Jahren bei der TGZ Prignitz GmbH angestellt ist. Aber der agile Leerstandsmanager betont: „In Perleberg sieht es ganz gut aus, weil es hier viele engagierte, kreative Akteure aus der Wirtschaft, der Kultur, der Verwaltung gibt, die gut miteinander vernetzt sind, gemeinsam Aktionen erdenken und sich stützen.“

Maria Kwaschik vom Kulturkombinat Perleberg e.V. im Hof von „Hoffmanns Hotel“, den der Verein zum kulturellen Treffpunkt gestaltet hat. Quelle: Varvara Smirnova

Da ist zum Beispiel Maria Kwaschik, die mit weiteren Mitstreitern im Herbst 2020 den Verein Kulturkombinat Perleberg gegründet hat. Der Verein konnte den Innenhof des schon lange leer stehenden „Hoffmanns Hotel“ dank der Kulanz des Besitzers seit Ende Mai zum Kulturhof beleben. Freitags wird zum „Feierabend im Kulturkombinat“ geladen – mit Live-Musik, Open-Air-Film plus Filmgespräch – und bald wird der „Tatort“ gezeigt. Innerhalb des Vereins wurde ein Künstlernetzwerk gegründet, aus dem bereits in diesem Jahr die Konzertreihe „Klanglandschaft Prignitz“ erwachsen ist. „Mich wundert, wie wenig Selbstbewusstsein es hier in Bezug auf Kultur gibt. Alle sind erstaunt, wie gut das Kulturkombinat läuft“, erzählt Maria Kwaschik. Jede Woche kämen rund 50 Besucher, gerechnet habe man mit 30. Im Moment werden die Projekte aus verschiedenen Fördertöpfen finanziert – „alles Gelder, die ohne Corona nie so schnell geflossen wären“, ist die Kulturmanagerin überzeugt. Doch „diese Mittel sind alle zeitlich befristet und zielen auf kurzfristige Projekte. Was fehlt, sind Investitionen in die Langzeitstruktur, also zum Beispiel Gelder, um das Objekt zu sanieren und zu halten“, gibt Jens Knauer zu bedenken.

Janine Roder in ihrem „Café Deko Perle“ am Schuhmarkt 4. Quelle: Varvara Smirnova

Wenige Straßen weiter hat sich Janine Roder ihren lang gehegten Traum erfüllt, mitten im zweiten Lockdown. Am 8. März, dem Frauentag, eröffnete sie Am Schuhmarkt 4 das „Café Deko Perle“. Die gelernte Friseurin, die zuletzt eine Bäckerei-Filiale leitete, hat dafür viel Unterstützung von der TGZ und der Stadt bekommen. Jens Knauer schaut gern vorbei – „wegen der Gemütlichkeit und der tollen Torten“. Bis auf die Macarons zaubert Janine Roder alles selbst, auch die Quiche und die Salate. Seit diesem Monat hat sie eine Angestellte, was ihr Zeit gibt, kleine Veranstaltungen zu planen. „Gern würde ich noch in diesem Jahr zu einer Weinverkostung einladen“, sagt die Café-Inhaberin noch schnell, bevor der nächste Kunde bedient werden will.

Im City Pop-up Perleberg in der Bäckerstraße 6 bietet Eveline Dahlenburg Selbstgenähtes an. Quelle: Varvara Smirnova

In der Bäckerstraße 6 fällt ein Geschäft ins Auge, das sich „City Pop-up Perleberg“ nennt – eine Aktion der City Initiative Perleberg. „Hier werden seit dem vorigen Sommer Händlern, die sich sonst kein Ladengeschäft zutrauen würden, ein Schaufenster und finanzielle sowie logistische Unterstützung geboten“, erklärt Jens Knauer. Für diese Idee hatte die City Initiative beim IHK-Wettbewerb 2020 den zweiten Platz in der Kategorie „Projekte, Kampagnen und öffentlicher Raum“ belegt. Aktuell hat sich Eveline Dahlenburg im Pop-up-Laden eingemietet und bietet ihre selbst genähten Artikel an, die sie zuvor nur auf Märkten verkauft hat. Die City Initiative – eine Gemeinschaft von Händlern, Gastronomen, Gewerbetreibenden und interessierten Bürgern – sorgt immer wieder mit originellen Ideen für eine belebte Innenstadt, zum Beispiel aktuell mit dem „Perleberger“, einem von der Stadt gesponserten Einkaufsgutschein.

Im Gemeinschaftsladen „Kunst trifft Konserve“ in der Bäckerstraße 30. Quelle: Varvara Smirnova

Ein paar Schritte weiter bereichert der Laden „Kunst trifft Konserve“ seit März dieses Jahres die Bäckerstraße. Ein kunterbunter Laden, in dem es unter anderem Töpferwaren, Schmuck, Honig, Säfte und viele weitere regional produzierte Leckereien gibt – alles von Prignitzer Produzenten und Künstlern. Die Idee für solch einen Gemeinschaftsladen stammt vom Vermieter selbst. Torsten Stürzebecher, der auch Mitglied der City Initiative Perleberg ist, hat sich auf Märkten umgeschaut und die Leute angesprochen. So kam auch Anja Wosny in den „Kunst trifft Konserve“-Laden. „Ich bin die Töpfer-Maus“, stellt sich die Putlitzerin vor. Abwechselnd mit ihren Mit-Mietern hält sie den Laden offen. „Viele Leute schauen, trauen sich aber nicht rein. Auch wenn wir viele gute Kunden haben, würden wir uns noch mehr wünschen“, so Anja Wosny.

Der einzige Leerstand in der Bäckerstraße liegt gleich nebenan, fällt aber nicht wirklich auf. Denn Jens Knauer ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Regionalmuseum Perleberg eine Schaufenster-Ausstellung zu etablieren. Gezeigt werden alte Petroleumlampen und andere Objekte des Sammlers Roberto Bölter.

Stadt und Wohnungsgesellschaft sanieren markante Gebäude

Auch Perlebergs Marktplatz mit Rathaus, St. Jacobi Kirche und dem Roland kann sich bald sehen lassen. Die GWG Wohnungsgesellschaft Perleberg-Karstädt saniert gerade den Gebäudekomplex Großer Markt 11, den sie 2017 aus Privathand erworben hatte, sodass sich das größte Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt endlich wieder mit Leben füllen kann. „Das wird schick“, freut sich Jens Knauer auf die voraussichtliche Eröffnung im Mai 2022. Es entstehen 14 barrierefreie Wohnungen mit Balkonen und im Erdgeschoss eine Ladenzeile mit Bistro. Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Kino „Central-Theater“ gleich nebenan lässt die Stadt für rund fünf Millionen Euro sanieren. Im Vorderhaus werden die Stadtbibliothek und die Stadtinformation einziehen. Im Saal dahinter soll ein Kulturraum etabliert werden, zu dessen Nutzung die Ideen der Bürger gefragt sind.

Unweit des Marktes wartet ein weiterer prominenter Bau auf seine neue Bestimmung. Im alten Kaiserlichen Postamt – einem beeindruckenden Klinkerbau vom Ende des 19. Jahrhunderts, das Perleberg 2018 aus Privathand erworben hat – soll das Stadtarchiv einziehen. Mit der umfangreichen und kostspieligen Sanierung kann laut Bauamtsleiter Hagen Boddin aber wohl nicht vor 2023 begonnen werden.

„Kleine schöne Geschäfte mit speziellem Sortiment, aber auch abwechslungsreiche Gastronomie und nicht zuletzt Kunst und Kultur – die Innenstädte müssen so umgestaltet werden, dass man dort gern hingeht, dass sich die Einwohner wohlfühlen. Dafür müssen andere, breitere Nutzungskonzepte her“, ist sich Jens Knauer sicher. Aber es müssen auch – wie in Perleberg – ideenreiche, mutige Menschen und Initiativen her, die an einem Strang ziehen.

Von Maria Kröhnke