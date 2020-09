Perleberg

Der Tag der deutschen Wiedervereinigung wird in diesem Jahr bereits zum 30. Mal gefeiert. Natürlich möchte man auch in der Prignitzer Kreisstadt Perleberg an diesem geschichtsträchtigen Augenblick erinnern. Nur kam dann die Corona-Pandemie, und eine riesige Veranstaltung mit hunderten Menschen ist schlicht und einfach unmöglich. Eine Lösung musste her und wurde gefunden.

Podiumsdiskussion mit bekannten Prignitzer Gesichtern

„Es wird an diesem besonderen Tag gleich zwei Höhepunkte in Perleberg geben“, erklärt Frank Riedel, zuständiger Fachbereichsleiter für Kultur, Sport und Tourismus der Stadt Perleberg. Geplant sind demnach zwei Veranstaltungen, die sich auf den Vormittag und den Abend verteilen werden.

Um 10 Uhr soll in der Perleberger Rolandhalle eine Podiumsdiskussion beginnen. „Thema sollen die Ereignisse vom 9. November 1989 bis hin zum Tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 sein“, beschreibt es Frank Riedel. Eingeladen sind bekannte Prignitzer Gesichter.

Dazu gehört Julia Schumacher, die vielen als Sängerin und zugleich Gewinnerin des begehrten Preises der Lotte Lehmann Akademie bekannt ist. Julia Schumacher ist ein sogenanntes „Wendekind“. Sie wurde 1990 geboren. Ebenso wird Joachim Ritter, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, einen Blick in die Vergangenheit wagen.

Interessenten sollen sich im Vorfeld anmelden

Er war einer der ersten Mitglieder des Gremiums und ist das bis heute. Bernhard von Basewisch zählt ebenfalls zu den Gästen der Diskussion und soll seinen Blick als ehemaliger Westdeutscher schildern. Er ist Inhaber der Augentagesklink in Groß Pankow und kam nach der Wiedervereinigung in die Prignitz.

„Ich glaube, wir haben eine gute Mischung gefunden“, sagt Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura. Es werden noch weitere spannende Gäste an der Veranstaltung teilnehmen. Wer dieser Podiumsdiskussion zuhören möchte, sollte sich unbedingt im Vorfeld anmelden. Die Plätze in der Rolandhalle sind begrenzt, gerade in Zeiten von Corona.

DDR-Geschichtsmuseum wird öffnen

Ab 14.30 Uhr ist eine Stadtführung aus historischer Sicht geplant. Ab 19 Uhr folgt dann der zweite Höhepunkt des Tages in der Perleberger Rolandhalle. Es wird eine musikalische Auseinandersetzung geben, und als Vorlage dient ein Album der Band „ Pink Floyd“.

Passend zum Anlass werden Hans-Peter und Gisela Freimark das DDR-Geschichtsmuseum den ganzen Tag öffnen. Die Eheleute wollen verhindern, dass die Mauer jemals vergessen wird und hoffen dazu ein Stück beitragen zu können. Natürlich sollten Gäste, egal welche Veranstaltung sie besuchen, die besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie nicht außer Acht lassen.

Rolandtag am kommenden Samstag soll eine Probe sein

„Wir sind sehr froh, dass Perleberg in puncto Kultur weitermacht“, sagt Annett Jura, „aber wir müssen uns alle an die Regeln halten.“ Der kommende Samstag kann bereits als Testlauf angesehen werden. „Der Rolandtag soll eine kleine Probe für uns sein“, sagt die Bürgermeisterin.

Bereits am 30. September wird in Perleberg eine Ausstellung zum Tag der Wiedervereinigung eröffnet. Sie wird in Schaufenstern von drei leerstehenden Geschäften in der Innenstadt für mehrere Wochen zu finden sein.

Wer eine der Veranstaltungen am 3. Oktober besuchen möchte, muss sich im Vorfeld in der Stadtinformation unter der Telefonnummer 03876/78 15 22, per Mail an infobuero@stadt-perleberg.de oder persönlich anmelden.

