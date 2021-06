Perleberg plant wieder einen Rolandtag

Perleberg

„Altstadt-Stolz und Stepenitz-Vergnügen“ – so lautet das Motto für den Rolandtag in Perleberg am 11. September. Wie im vergangenen Jahr plant man eine abgespeckte Version des Rolandfestes. Am Dienstag gab es dazu im Perleberger Hagen erste Informationen. Der Ort war nicht ohne Grund gewählt, soll doch hier ein guter Teil der Aktivitäten stattfinden, die für den Rolandtag geplant sind.

Vorlesefriseur kommt in den Hagen

„Die Bühne wird am alten Standort stehen“, erklärt dazu Tina Börner, die neuerdings bei der Stadt das Veranstaltungsmanagement übernommen hat. Geplant sind unter anderem Programme für Kinder mit einer Kleinkünstlerin.

Die Stadtbibliothek steuert einen besonderen Programmpunkt bei, wie Stadtbibliothekarin Susann Fritz erläuterte. Vorlesefriseur Danny Beuerbach kommt aus München und schneidet Kindern kostenlos die Haare, wenn sie ihm etwas vorlesen. Dafür dürfen sich die Kinder selbst Bücher aussuchen.

Bootskorso und Entenrennen

Außerdem werden von 10 bis 18 Uhr Stände im Hagen aufgebaut sein, etwa vom Streichelzoo des Perleberger Tierparks oder ein Luftballonstand, an dem die angehenden Abiturienten ihre Abi-Kasse aufbessern wollen. Die Wasserwacht bietet das Rettungsballwerfen an.

Für das Catering wird unter anderem das Kulturkombinat mit einem Kaffeemobil präsent sein. Maria Kwaschik erklärte, man plane möglicherweise ab 19 Uhr noch ein Konzert im Hof des Kulturkombinats. Aber das steht noch nicht fest.

Tina Börner ist neu in der Perleberger Stadtverwaltung. Sie kümmert sich jetzt um das Veranstaltungsmanagement. Quelle: Bernd Atzenroth

Zwischen 14 und 15 Uhr soll es auch wieder eine Tanzaktion der Tanzschule Querengässer geben. Gleichzeitig plant der ESV Perleberg wieder einen Bootskorso auf der Stepenitz in Richtung Neue Mühle. Und ab 16 Uhr ist das schon von den Spätschichten bekannte Entenrennen auf der Stepenitz mit anschließender Prämierung der Gewinnerenten geplant, wie Buchhändlerin Claudia Frenzel für die City-Initiative Perleberg erklärte.

Rolande aus anderen Rolandstädten erwartet

Ideen gibt es auch für den Großen Markt und den Schuhmarkt, wo ein Schausteller ein Karussell und einen Autoscooter aufbaut. Die Rolande anderer Rolandstädte werden erwartet.

Natürlich steht all dies unter dem Vorbehalt der Corona-Eindämmungsverordnung. Doch Kulturamtsleiter Frank Riedel verweist auch darauf, dass um die gleiche Zeit herum viele Veranstaltungen ganz abgesagt worden sind – zum Beispiel der Havelberger Pferdemarkt.

Von Bernd Atzenroth