Perleberg/Wittenberge

Für die weitere Entwicklung ihrer Innenstädte werden Perleberg und Wittenberge insgesamt 1,7 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in Aussicht gestellt. Beide Städte hatten sich in diesem Jahr für die Förderung beworben, mit der vor allem nachhaltige und konzeptionelle Maßnahmen zur Innenstadt-, Zentren und Ortskernentwicklung unterstützt werden sollen. Wittenberge kann demnach Fördergeld von rund 960 000 Euro und Perleberg in Höhe von rund 740 000 Euro beantragen.

Unterstützung für Projekte und Initiativen

Mit dem Geld sollen bestehende Projekte und Initiativen in beiden Städten unterstützt und weiterentwickelt werden. Sowohl in Wittenberge als auch in Perleberg gibt es strukturelle Leerstände in der historischen Bausubstanz. Hinzu kommt die Gefahr einer zunehmenden Verödung der Innenstädte durch den Online-Handel, verstärkt als Folge der Corona-Pandemie. Dieser Entwicklung sollen neue Ideen und Nutzungskonzepte, auch unter Beteiligung der Bürger, entgegengestellt werden.

Das Kultur- und Festspielhaus mit Bahnstraße in Wittenberge. Quelle: Detlef Benecke

So haben beide Städte bereits 2019 über die gemeinsame Wirtschaftsförderung eine Stelle geschaffen, welche die Aufgabe hat, Zwischennutzungen für leerstehende Gewerbefläche zu organisieren sowie Neuvermietungen aktiv zu bewerben, und dies in enger Abstimmung mit den Einzelhändlerinitiativen Wittenberger Interessenring und City Initiative Perleberg. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich soll mit Unterstützung der Bundesmittel weiter ausgebaut werden.

Stadtkomplizen und „Neue Mitte“

Das gilt auch für aktuelle Bürgerbeteiligungsprojekte wie zum Beispiel „Stadtkomplizen“. Dort werden Ideen gesammelt, wie man künftig die Innenstädte gestaltet. Diese Ideen sollen in Zukunft in die Planungen einfließen. In Wittenberge geht es unter anderem um den Bereich der sogenannten „Neuen Mitte“ mit dem Kultur- und Festspielhaus, dem Paul-Lincke-Platz und der Bahnstraße. In Perleberg werden im gleichen Bürgerbeteiligungsprojekt unter anderem Ideen für den Großen Markt und den Schuhmarkt gesucht.

Die Zusage sei eine weitere Bestätigung der erfolgreichen Zusammenarbeit beider Städte und besonders wichtig, da die Entwicklung der Innenstadtbereiche von zentraler Bedeutung sei, so Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann.

