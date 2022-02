Wittenberge

Unzählige Zettel hängen an den Wänden. Sie sind beschrieben mit Wünschen und Ideen, wie sich Wittenberger die Umgestaltung ihrer Innenstadt vorstellen. Die Agentur für Raum- und Kulturentwicklung aus Wittenberge „Dschungle Bureau” und die Stadt Wittenberge luden am Sonnabend zur Eröffnungen der Ausstellungen des Bürgerbeteiligungsprozesses „Stadtkomplizen” in den ehemaligen New-Yorker-Laden in der Bahnstraße 35 ein.

Das Projekt „Stadtkomplizen” ist Teil des Stadtentwicklungsprojektes „Zukunftsthema vitale Innenstadt. Perleberg und Wittenberge: zwei Städte – ein Weg zur neuen Mitte”. Der Beteiligungsprozess wird gefördert durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg.

Adriana Osanu berichtete Annett Jura, Oliver Hermann (v.l.) und den Gästen von den Ergebnissen das Bürgerbeteiligungsprozesses. Quelle: Jens Wegner

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann begrüßte die zahlreich erschienen Gäste zum Abschluss dieses Beteiligungsprozesses. „Wir wollen nun Licht in die Sache bringen. Was wir hier gemacht haben, ist eine Form um zu sehen, was die Bürger denken. Wir wollen wissen, was sie sich für die Innenstadt ­wünschen und ob wir mit unseren Ideen auf dem richtigen Weg sind”, sagte er.

Erstmal seien es Wünsche. Dann müsse man sehen, was davon finanzierbar, was umsetzbar ist. ­Alles könne zwar nicht in die Planung mit einfließen, sei aber nicht verloren, betonte er. Ähnliche Bürgerbeteiligungsprozesse werde es künftig noch öfter geben, kündigte er an.

Agentur „Dschungle Bureau” sammelt Ideen für Perleberg und Wittenberge

„Es ist eine Besonderheit, dass zwei Städte was gemeinsam machen”, sagte Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura. „Wir haben schon einiges zusammen aufgebaut. Die Bürgerbeteiligungsprozesse sind uns ganz wichtig”, betonte sie.

Seit vergangenem Sommer sammelt die Agentur „Dschungle Bureau” im Auftrag der Städte mit unterschiedlichen Formaten Ideen der Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung beider Stadtzentren.

„Es gibt zentrale Unterschiede zwischen beiden Städten. Wittenberge möchte eine neue Mitte entwickeln. Perleberg hat den Großen Markt als zentralen Stadtplatz und möchte die Innenstadt entwickeln”, berichtete Adriana Osanu vom „Dschungle Bureau” über ihre Arbeit.

Über 400 Teilnehmer in Wittenberge an Online-Umfrage

In beiden Städten gab es 16 Veranstaltungen, davon sechs Workshops. Insgesamt 159 Stadtkomplizen beteiligten sich daran. An den Online-Umfragen beteiligten sich in Wittenberge 422 Bürgerinnen und Bürger, in Perleberg waren es 158.

Schwerpunkte bildeten die Nutzung im Innenstadtbereich, die Aufenthaltsqualität, Mobilität und Verkehr sowie Partizipation und Teilhabe. Ein Hauptdiskussionspunkt ist das Thema Auto. In Wittenberge zeigten sich 43 Prozent der Befragten an den Umgestaltungsplänen ihrer Stadt interessiert. In Perleberg sind es nur 22 Prozent.

In der Kinder- und Jugendbeteiligung gab es mit insgesamt 36 Teilnehmern in zwei Schulworkshops pro Stadt eine geringe Resonanz. Zu den Themenschwerpunkten der Jugendlichen gehörten Gastronomie, Aufenthaltsorte und Treffpunkte sowie Angebote für Freizeit, Weiterbildung und Kultur.

Ausstellungen in Perleberg und Wittenberge

Die Online-Umfrage ist noch bis zum 13. März offen. Bürger, die sich einbringen möchten, können auf der Webseite https://stadt-komplizen.de teilnehmen.

Die Ausstellung in Wittenberge kann bis zum 4. März jeweils von 15 bis 17 Uhr besucht werden.

In Perleberg ist die Schau ab Montag, 28. Februar, bis zum 4. März in der Lotte-Lehmann-Akademie, Großer Markt 12, täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. In Perleberg findet die Eröffnung am Sonntag, 27. Februar, um 14 Uhr in der „Ansprech.Bar“, Großer Markt 10, statt. Der so genannte Komplizenmarkt öffnet am Sonntag um 14.30 Uhr in der Lotte-Lehmann-Akademie und dauert bis 18 Uhr.

Von Jens Wegner