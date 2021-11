Perleberg/ Wittenberge

Bürgerinnen und Bürger der Städte Perleberg und Wittenberge gedachten am Sonntag am Volkstrauertag in Gedenkveranstaltungen der Opfer von Gewalt und Krieg. Auf dem Evangelischen Waldfriedhof Perleberg, wo allein mehr als 300 Tote beider Weltkriege bestattet wurden, fanden an den Kriegsgräberstätten Kranzniederlegungen statt.

Abwechselnd halten in Perleberg der Bürgermeister und der Stadtverordnetenvorsitzende die Gedenkrede

Eine gute Tradition sei es in Perleberg, dass abwechselnd der Bürgermeister und der Stadtverordnetenvorsitzende die Gedenkrede halten, so Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura. „Der Volkstrauertag hat seinen Ursprung im Jahr 1919. Das Totengedenken ist der rituelle Höhepunkt dieser Veranstaltung”, begann Rainer Pickert, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Perleberg seine Rede.

Rainer Pickert gedachte in seiner Rede den Opfern von Krieg und Gewalt. Quelle: Jens Wegner

„Wir gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Kinder, Frauen und Männer aller Völker, die durch Kriegshandlungen oder danach in der Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren”, zählte er auf.

Nicht aufzuzählen vergaß er auch jene, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen eine Gewaltherrschaft leisteten. „Wir trauern um die Opfer der Kriege, von Terrorismus und politischer Verfolgung. Wir trauern mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen und um die Toten”, sagte er.

Zeichen der Hoffnung und Versöhnung

Neben dem Gedenken mahnte er aber auch aus dieser Erkenntnis heraus müsse die Botschaft für alle lauten: Nie wieder! Menschlichem Leid gegenüber dürfe nie Gleichgültigkeit herrschen. Mutig müsse dort eingeschritten werden, wo Menschen Hilfe brauchten: „Unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung und Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Unsere Verantwortung gilt dem Frieden in Deutschland, in Europa und in der Welt.“

Anschließend legten Annett Jura und Rainer Pickert an der Gedenkstätte auf dem evangelischen Waldfriedhof Perleberg einen Kranz nieder. An der Kriegsgräberstätte für Opfer des Zweiten Weltkriegs legten die Stadtverordneten Fred Fischer und Joachim Ritter ebenfalls einen Kranz nieder.

An der Kriegsgräberstätte mit Opfern des Zweiten Weltkriegs legten Fred Fischer und Joachim Ritter ebenfalls einen Kranz nieder. Quelle: Jens Wegner

In Wittenberge lasen Schülerinnen und Schüler der elften Klassenstufe des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge verschiedene Texte, unter anderem aus „Gespräch mit einem Überlebenden” von Erich Fried und aus „Kindersoldaten” von Heidrun Gemähling.

„Kriege sind immer noch nicht aus unserem Leben verschwunden. Der große Krieg von 1945 wurde durch den kalten Krieg der Systeme abgelöst, von denen beide Vorgaben, für die Menschen gut zu sein”, sagte Wittenberges Stadtverordnetenvorsitzender Karsten Korup in seiner Rede.

Immer neue Waffensysteme

Ohne Rücksicht auf Ressourcen oder gar auf Menschen entstanden Waffensysteme, die die Welt um ein vielfaches vernichten könnten. Jeder Staatschef, der einen Atomkoffer besitzt, habe eine vermeintliche Begründung für dessen Existenzberechtigung. Überall werde weiter geforscht, wie man dem Gegner schaden könne.

Die Zeit der großen Panzerpanzerschlachten scheine vorbei zu sein. Stattdessen würden Menschen per Mausklick aus einem klimatisierten Büro heraus mit Drohnen getötet werden.

Auch in Wittenberge wurden am Mahnmal auf dem städtischen Friedhof Kränze und Blumen niedergelegt. Quelle: Jens Wegner

„Wir trauern heute auch um die 59 Soldatinnen und Soldaten, die am Hindukusch ihr Leben ließen. Sie wurden aus Bündnistreue in den Krieg geschickt, in der vagen Hoffnung, ein Land zu befrieden, das als Nation immer nur dann existent war, wenn es von außen bedroht wurde”, sagte er.

Fluchtartiger Abzug aus Afghanistan

Die Bilder des fluchtartigen Abzugs der westlichen Truppen aus Afghanistan erinnerten ihn an das Ende des Vietnamkriegs, als die Amerikaner Saigon verließen und ihre bis dato Verbündeten zurückließen. Die Geschichte sollte uns lehren, dass man westliche Werte und westlichen Lebensstil nicht einfach exportieren kann. Stattdessen sollte man den Völkern in allen Teilen der Welt das Vertrauen entgegenbringen, ihre Probleme selbst lösen zu können.

Bürgermeister Oliver Hermann und Karsten Korup, sowie einige Bürger legten am Mahnmal auf den städtischen Friedhof Blumen und Kränze nieder.

Beide Veranstaltungen wurden musikalisch begleitet durch den Bläserchor des Gottfried-Arnold-Gymnasiums Perleberg.

.

Von Jens Wegner