Perleberg und der Tourismus: Hochschulen sollen helfen

Perleberg

Schon vor einem Dreivierteljahr wurde in der Perleberger Stadtverordnetenversammlung durch die SPD-Fraktion der Wunsch nach einer Strategie für die Entwicklung von Kultur und Tourismus in der Kreisstadt geäußert. Nach der Kommunalwahl hat sich der Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Tourismus des Themas angenommen und auf seiner jüngsten Sitzung die nächsten Schritte besprochen.

Perleberger Verwaltung hat ein Papier zum Thema Tourismus vorgelegt

Mehrheitlich sprachen sich die Mitglieder dafür aus, geeignete Hochschulen ins Boot zu holen, die das zwischenzeitlich im Rathaus entworfene Eckpunktepapier auf seine Umsetzbarkeit überprüfen. Die Verwaltung ist nun beauftragt, die in Frage kommenden Einrichtungen zu einer der nächsten Sitzungen einzuladen.

Das Stadt- und Regionalmuseum in Perleberg ist ein wichtiger Bestandteil des touristischen Angebotes in der Kreisstadt. Quelle: Stephanie Fedders

Im November hatte Frank Riedel als Fachbereichsleiter für Kultur, Sport und Tourismus im Ausschuss Ziele vorgestellt, die die Rolandstadt bis zum Jahr 2030 erreichen will. Neben allgemeinen Fragen zur grundsätzlichen Ausrichtung hat die Verwaltung bereits einige Stärken und Schwächen und daraus folgende mögliche Maßnahmen aufgeführt.

Die Verzahnung von Kultur und Tourismus sei das erklärte Ziel, erklärte Frank Riedel. „Alle Beteiligten müssen mitmachen, damit wir ein Wir-Gefühl schaffen.“ Damit verbunden war die Hoffnung, dass aus Reihen der Fraktionen bereits konkrete Ideen formuliert worden sind, doch so weit waren die Kommunalpolitiker noch nicht.

Hochschulen sollen bei einer Strategie helfen

Bis auf wenige Stichpunkte war die Diskussion daher eher von allgemeiner Natur. Mattis Rusch ( CDU) stellte die entscheidende Frage, ob denn die Verwaltung in der Lage sei, eine Strategie auszuarbeiten. Frank Riedel nannte das „personell schwer“ und sprach sich für einen „Blick von außen“ aus. „Der müsse aber aus der Stadt heraus gewollt sein.“

Um diese Vorgehensweise zu unterfüttern, teilte Frank Riedel dem Ausschuss mit, bereits entsprechende Kontakte geknüpft zu haben. Sowohl die Hochschule Harz als auch die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde kämen jeweils im Bereich Tourismusmanagement für diese Arbeit in Frage.

Bei Malte Hübner-Berger ( SPD) stieß der Vorschlag auf Zustimmung. „Der Blick von außen ist wichtig, damit wir uns nicht immer im selben Bereich bewegen. Eine Begleitung durch Hochschulen ist der richtige Weg.“

Perleberg sucht den Austausch mit Tangermünde

Eine andere Auffassung hatte Jan Domres ( Die Linke). Er wünscht sich mehr Input aus der Stadt heraus und sieht die Einbeziehung von Hochschulen „skeptisch“. Zunächst sollten alle Beteiligten und Interessierten eine Diskussion führen um heraus zu finden, „was wir bereit sind, personell und finanziell einzusetzen“.

Weiter geht es jetzt aber erst mal mit externem Sachverstand aus Wernigerode und Eberswalde. Ergänzend dazu will Frank Riedel demnächst in Tangermünde vorbeischauen. Die Nachbarn aus Sachsen-Anhalt arbeiten wie Perleberg mit einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, in dem Ziele für die Bereiche Kultur und Tourismus formuliert sind. Da könne ein Austausch durchaus hilfreich sein.

Von Stephanie Fedders