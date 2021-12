Perleberger Detektive suchen entführtes Kind

Perleberg

Es gibt viel zu tun für die Perleberger Privatermittler von der Agentur Incognito. Dabei haben die Detektive zunehmend Aufträge nicht nur in der Prignitz. Nach dem Abschluss der Ermittlungen gegen die Bagger-Mafia beschäftigen sie sich mit einem Fall von Betrug in einer Firma aus dem Agrarsektor.

Drei Detektive kümmern sich um Kindesentführung

Insbesondere aber beschäftigt die Detektei ein Fall einer Kindesentführung. Sie vertreten dabei eine Mutter – sie kommt nicht aus der Prignitz –, deren Kind vor sechs Wochen vom Vater entführt worden ist. Die beiden leben getrennt, die Mutter hat eindeutig das Sorgerecht. Der Vater hat aber ein Umgangsrecht, und als er vor einigen Wochen das Kind am Wochenende bei sich, nutzte er dies, um sich mit der Zweijährigen in Richtung Thailand abzusetzen.

Die Detektive arbeiten derzeit zu dritt an dem Fall, und er gestaltet sich schwierig, weil auch die Zusammenarbeit mit einem deutschen Anwalt in Thailand nicht so gut funktioniert wie gewünscht. Dabei geht es allein schon um das Übersetzen von Schreiben in der Angelegenheit. „Wir haben Zweifel, dass er der richtige Mann ist“, sagt dazu Detektiv Hagen Stamm.

Der nächste große Fall ist ganz in der Nähe

Immerhin haben die Detektive herausgefunden, wo der Entführer sich mit dem zweijährigen Kind aufhält. Aber wie es gelingen kann, dass er das Kind wieder herausgibt, wissen die Detektive noch nicht – es könnte auch eine Kostenfrage sein, denn die Mutter könnte eine noch aufwendigere Recherche nicht finanzieren. Immerhin ist Thailand gängigen Abkommen beigetreten, die eine Auslieferung erleichtern müssten. Dennoch: „Im Moment wissen wir noch nicht so recht, wie wir da vorgehen“, erklärte Hagen Stamm weiter.

Fälle wie dieser kommen öfter vor, als man denkt, weiß auch der Privatermittler, der sich manchmal wünscht, dass auch mehr Kunden aus der Region zu ihm kommen, ob nun mit vergleichbaren Anliegen oder anderen. Immerhin verspricht er, demnächst einen großen Fall ganz in der Nähe lösen zu können.

Kontakt: Agentur Incognito, 0151/51 67 95 69, info@agentur-incognito.de.

Von Bernd Atzenroth